鷹の周東がホームスチール成功

10日、パーソル パ・リーグ公式戦3試合が行われた。ソフトバンクは8-3でロッテに快勝。先発の前田悠伍投手は5回2失点で今季初勝利をあげた。打線は3回、周東佑京外野手の適時三塁打とホームスチールで同点にすると、4回に栗原陵矢内野手の10号ソロで勝ち越し。その後も山川穂高内野手の9号3ランなどで加点した。敗れたロッテは先発の毛利海大投手が4.1回5失点と崩れた。

西武は6-1で楽天を下し、4連勝で首位に2.5ゲーム差とした。先発の菅井信也投手は5回1失点の好投で今季2勝目。打線は初回、タイラー・ネビン内野手の適時二塁打で先制すると、3回にネビンの4号ソロ、4回は西川愛也外野手の1号2ランでリードを広げた。楽天は先発の瀧中瞭太投手が2回途中で降板。村林一輝内野手と渡邊佳明内野手が2安打を放つも、5回の1点のみに終わった。

日本ハムは2-0でオリックスを完封した。初回、フランミル・レイエス外野手の4号2ランで先制。投げては先発の北山亘基投手が8回7安打無失点と粘りの投球を見せ、今季3勝目を挙げた。オリックスは先発のアンダーソン・エスピノーザ投手が6回2失点と試合をつくったが、打線が援護できなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）