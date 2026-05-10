【「今日好き」ゆうゆうカップルインタビュー】LINE派の中で1回だけした電話内容 新たな交際ルールも誕生「返信に困ったときに」
【モデルプレス＝2026/05/10】高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。クライストチャーチ編」（ABEMA／毎週月曜21時〜）が、5月4日放送の最終回にて、完結。カップル成立となった“ゆうま”こと今野優誠（こんの・ゆうま／15）、“ゆうひ”こと岩間夕陽（いわま・ゆうひ／16）が、モデルプレスのインタビューに応じ、交際の近況などを語ってくれた。
【写真】「今日好き」最新美男美女カップル、ラブラブバックハグ
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、ニュージーランド南島のクライストチャーチが舞台となっている。
「チュンチョン編」から継続参加したゆうひ。そんな彼女に、放送を観て密かに心を寄せていたのがゆうまだった。ゆうひは、ゆうまからのアプローチを受けつつも、同じくゆうひに気持ちを伝えていたりお（酒井理央／高校3年生）との間で気持ちが揺れ動く。しかし、最後のアピールタイムで、2人でメッセージ入りのキーホルダーを作り、お互いに交換。この出来事でゆうひの心は決まり、ゆうひからの告白でカップル成立した。
― お互いの第一印象はいかがでしたか？
ゆうま：僕は「チュンチョン編」から観ていてゆうひのことが気になっていたので、継続メンバーとして来てくれたときはすごく嬉しかったです。
ゆうひ：継続だったので「来てほしい」と言われることを待っていたんですが「ゆうひちゃんが来てほしかった」と伝えてくれたので、それが何より嬉しくて、第一印象に入りました。
― お互いに惹かれた理由や、好きなところを教えてください。
ゆうひ：先に言うね！私は今までの旅ではずっと追いかける側だったのですが、今回の旅で初めて追いかけられる経験をしました。それがすごく嬉しかったですし、心に響きました。
ゆうま：実際に話してみて「気が合うな」と感じ、少しずつ惹かれていきました。
― ゆうひさんは最後まで迷っていましたが、一番の決め手となった場面はどこでしたか？
ゆうひ：2ショットで「ここだ！」というのはなく、自分の心を整理して考えてみたときに、一緒にいてよりドキドキが強いのはどちらかなと考え、選びました。
― ゆうまさんは、他の女子メンバーから夜デートに誘われるなどのアプローチもありましたが、気持ちが揺らぐことはありませんでしたか？
ゆうま：夜デートに行ったときは楽しかったですし、そちらの方がいいのかなと考えてしまう瞬間も少しはあったかもしれません。でも、改めて考えてみると夜デートは「ドキドキ」というより、友達と一緒にいるような楽しさだったんです。やっぱりドキドキする方がいいなと思って、決めました。
― 旅の中で一番辛かったことや、悩んだことはありましたか？
ゆうひ：2人から想いを寄せてもらっていて、嬉しいことだったのですが、その分「どうしよう」と真剣に悩みすぎてしまって、最終日の前夜は、遅くまでずっと考え込んで眠れないほどでした。
ゆうま：僕は一途に想い続けていた分、もし振られてしまったらどうしようという不安が常にありました。ホテルにいるときも結構不安な気持ちで過ごしていました。
― 放送を観て、初めて知ったことや驚いたことはありましたか？
ゆうひ：ずっと夜デートの内容が気になっていたので、放送を観て、「こんなことをしていたんだ！」と驚きがありました。
ゆうま：1日目に、ゆうひに想いを寄せていたりおと2ショットをしていたときに叫んでいて（笑）。ちゃんと素の自分を出せていてすごいなと感じました。
― 番組での一番の思い出を教えてください。
ゆうひ：キーホルダーをもらったことも印象深いのですが、一番は朝の2ショットで乗ったブランコです。私の気持ちが揺らぎ始めたきっかけもそのときだったので、思い出に残っています。
ゆうま：僕もブランコも楽しかったですし、キーホルダーを渡せたことが相手の決め手にも繋がったと思うので、あのときお互いにキーホルダーを渡し合えたことが思い出です。
― 交際の近況について教えてください。連絡の頻度などはどうですか？
ゆうま：連絡は毎日取ってるよね。
ゆうひ：うん！
ゆうま：「今何してんの？」みたいな他愛もない内容です。
ゆうひ：私は報連相（報告・連絡・相談）が大事だと思っているので、2人とも今していることを教え合ったり、写真を送ったりしていて面白いです。
― 報連相を大事にしようというのは、2人で話し合って決めたのですか？
ゆうひ：私自身が報連相をしたいという気持ちがあって始めました。
ゆうま：特に話し合ったわけではなく、自然とそうなりました。
ゆうひ：私は「結構送っちゃうかも」と最初から言っていたんですが、自然と報連相し合うようになっていました。
― 電話もされますか？
ゆうひ：2人とも電話はあまり得意ではなくて、どちらかと言えばLINE派なので、あまり電話はしたことないですが、1回だけしました。
― そのときはどんなことを話されましたか？
ゆうひ：2人の時間が合うことがなく、たまたま時間が合ったときに電話しました。
ゆうま：何話したっけ？
ゆうひ：大体雑談です。
― これからどんなデートをしていきたいですか？
ゆうま：「制服ディズニーに行きたいよね」と話しているので、近いうちに実現できればいいなと思っています。
― 付き合い出してから知った、意外な一面はありますか？
ゆうひ：旅で頭が良いとは聞いていたのですが、LINEをしていると真面目な一面が見えて、真剣になることもあるんだなと思いました。
ゆうま：旅でも少し感じていた部分ではあるのですが、LINEなどをしていると意外とサバサバしているなと感じました。
― では、お互いに直してほしいところはありますか？
ゆうひ：あります！私もしてしまっているんですが、返信に困ったときにスタンプを使ってしまうことがあるので、スタンプを使うのをNGにしたいと思っています。
ゆうま：同じです（笑）。じゃあスタンプNGで！
― そういった際に喧嘩などはまだありませんか？
ゆうひ：ないです。
ゆうま：喧嘩はまだしたことがないです。
― 今後どのような関係を築いていきたいか、理想のカップル像を教えてください。
ゆうひ：とにかく元気に、長く一緒にいたいです。困ったことがあったら何でも言い合えるような存在になりたいなと思います。
ゆうま：同じです。
― 今、改めてお互いに伝えたいことはありますか？
ゆうま：これからもお願いします。
ゆうひ：お願いします（笑）。私は、恋愛ではリードしてほしいタイプなので、これから付き合っていくうえで、一緒に頑張っていきたいけど、リードもしてほしいです。
― 最後に応援してくれた視聴者へのメッセージと、今後の活動への意気込みをお願いします。
ゆうひ：「クライストチャーチ編」を観て、ゆうゆうカップルを応援してくれている方々、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします！
ゆうま：「クライストチャーチ編」で成立した2人を応援してくれている方々、ありがとうございます。今後も2人のペースで、一歩ずつ歩んでいきたいと思っているので、応援よろしくお願いします。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
2010年8月1日生まれ／高校1年生／茨城県／175cm
2010年2月6日生まれ／高校2年生／千葉県／156cm
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◆「今日好き」クライストチャーチ編
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。今回は、ニュージーランド南島のクライストチャーチが舞台となっている。
「チュンチョン編」から継続参加したゆうひ。そんな彼女に、放送を観て密かに心を寄せていたのがゆうまだった。ゆうひは、ゆうまからのアプローチを受けつつも、同じくゆうひに気持ちを伝えていたりお（酒井理央／高校3年生）との間で気持ちが揺れ動く。しかし、最後のアピールタイムで、2人でメッセージ入りのキーホルダーを作り、お互いに交換。この出来事でゆうひの心は決まり、ゆうひからの告白でカップル成立した。
◆「今日好き」ゆうゆうカップル、お互いの第一印象
― お互いの第一印象はいかがでしたか？
ゆうま：僕は「チュンチョン編」から観ていてゆうひのことが気になっていたので、継続メンバーとして来てくれたときはすごく嬉しかったです。
ゆうひ：継続だったので「来てほしい」と言われることを待っていたんですが「ゆうひちゃんが来てほしかった」と伝えてくれたので、それが何より嬉しくて、第一印象に入りました。
― お互いに惹かれた理由や、好きなところを教えてください。
ゆうひ：先に言うね！私は今までの旅ではずっと追いかける側だったのですが、今回の旅で初めて追いかけられる経験をしました。それがすごく嬉しかったですし、心に響きました。
ゆうま：実際に話してみて「気が合うな」と感じ、少しずつ惹かれていきました。
◆「今日好き」ゆうひ、悩み抜いた末に選んだ気持ち
― ゆうひさんは最後まで迷っていましたが、一番の決め手となった場面はどこでしたか？
ゆうひ：2ショットで「ここだ！」というのはなく、自分の心を整理して考えてみたときに、一緒にいてよりドキドキが強いのはどちらかなと考え、選びました。
― ゆうまさんは、他の女子メンバーから夜デートに誘われるなどのアプローチもありましたが、気持ちが揺らぐことはありませんでしたか？
ゆうま：夜デートに行ったときは楽しかったですし、そちらの方がいいのかなと考えてしまう瞬間も少しはあったかもしれません。でも、改めて考えてみると夜デートは「ドキドキ」というより、友達と一緒にいるような楽しさだったんです。やっぱりドキドキする方がいいなと思って、決めました。
― 旅の中で一番辛かったことや、悩んだことはありましたか？
ゆうひ：2人から想いを寄せてもらっていて、嬉しいことだったのですが、その分「どうしよう」と真剣に悩みすぎてしまって、最終日の前夜は、遅くまでずっと考え込んで眠れないほどでした。
ゆうま：僕は一途に想い続けていた分、もし振られてしまったらどうしようという不安が常にありました。ホテルにいるときも結構不安な気持ちで過ごしていました。
― 放送を観て、初めて知ったことや驚いたことはありましたか？
ゆうひ：ずっと夜デートの内容が気になっていたので、放送を観て、「こんなことをしていたんだ！」と驚きがありました。
ゆうま：1日目に、ゆうひに想いを寄せていたりおと2ショットをしていたときに叫んでいて（笑）。ちゃんと素の自分を出せていてすごいなと感じました。
◆「今日好き」ゆうゆうカップル、思い出のキーホルダー＆ブランコ
― 番組での一番の思い出を教えてください。
ゆうひ：キーホルダーをもらったことも印象深いのですが、一番は朝の2ショットで乗ったブランコです。私の気持ちが揺らぎ始めたきっかけもそのときだったので、思い出に残っています。
ゆうま：僕もブランコも楽しかったですし、キーホルダーを渡せたことが相手の決め手にも繋がったと思うので、あのときお互いにキーホルダーを渡し合えたことが思い出です。
◆「今日好き」ゆうゆうカップル、電話よりLINE派な交際の近況
― 交際の近況について教えてください。連絡の頻度などはどうですか？
ゆうま：連絡は毎日取ってるよね。
ゆうひ：うん！
ゆうま：「今何してんの？」みたいな他愛もない内容です。
ゆうひ：私は報連相（報告・連絡・相談）が大事だと思っているので、2人とも今していることを教え合ったり、写真を送ったりしていて面白いです。
― 報連相を大事にしようというのは、2人で話し合って決めたのですか？
ゆうひ：私自身が報連相をしたいという気持ちがあって始めました。
ゆうま：特に話し合ったわけではなく、自然とそうなりました。
ゆうひ：私は「結構送っちゃうかも」と最初から言っていたんですが、自然と報連相し合うようになっていました。
― 電話もされますか？
ゆうひ：2人とも電話はあまり得意ではなくて、どちらかと言えばLINE派なので、あまり電話はしたことないですが、1回だけしました。
― そのときはどんなことを話されましたか？
ゆうひ：2人の時間が合うことがなく、たまたま時間が合ったときに電話しました。
ゆうま：何話したっけ？
ゆうひ：大体雑談です。
◆「今日好き」ゆうゆうカップル、交際後に知った新たな一面
― これからどんなデートをしていきたいですか？
ゆうま：「制服ディズニーに行きたいよね」と話しているので、近いうちに実現できればいいなと思っています。
― 付き合い出してから知った、意外な一面はありますか？
ゆうひ：旅で頭が良いとは聞いていたのですが、LINEをしていると真面目な一面が見えて、真剣になることもあるんだなと思いました。
ゆうま：旅でも少し感じていた部分ではあるのですが、LINEなどをしていると意外とサバサバしているなと感じました。
― では、お互いに直してほしいところはありますか？
ゆうひ：あります！私もしてしまっているんですが、返信に困ったときにスタンプを使ってしまうことがあるので、スタンプを使うのをNGにしたいと思っています。
ゆうま：同じです（笑）。じゃあスタンプNGで！
― そういった際に喧嘩などはまだありませんか？
ゆうひ：ないです。
ゆうま：喧嘩はまだしたことがないです。
◆「今日好き」ゆうゆうカップル、理想のカップル像
― 今後どのような関係を築いていきたいか、理想のカップル像を教えてください。
ゆうひ：とにかく元気に、長く一緒にいたいです。困ったことがあったら何でも言い合えるような存在になりたいなと思います。
ゆうま：同じです。
― 今、改めてお互いに伝えたいことはありますか？
ゆうま：これからもお願いします。
ゆうひ：お願いします（笑）。私は、恋愛ではリードしてほしいタイプなので、これから付き合っていくうえで、一緒に頑張っていきたいけど、リードもしてほしいです。
― 最後に応援してくれた視聴者へのメッセージと、今後の活動への意気込みをお願いします。
ゆうひ：「クライストチャーチ編」を観て、ゆうゆうカップルを応援してくれている方々、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします！
ゆうま：「クライストチャーチ編」で成立した2人を応援してくれている方々、ありがとうございます。今後も2人のペースで、一歩ずつ歩んでいきたいと思っているので、応援よろしくお願いします。
― ありがとうございました！
（modelpress編集部）
◆今野優誠（こんの・ゆうま）プロフィール
2010年8月1日生まれ／高校1年生／茨城県／175cm
◆岩間夕陽（いわま・ゆうひ）プロフィール
2010年2月6日生まれ／高校2年生／千葉県／156cm
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