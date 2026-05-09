なぜかアカ抜けない原因は“前髪”かも。定番人気「ボブ」、大人世代の見直しポイント
整って見えるはずのボブが、どこか今っぽく見えない。そんな違和感を覚えていませんか？その原因として見落とされやすいのが、“前髪と顔まわりの動き”。2026年春夏は、前髪単体を整えるのではなく、顔まわり全体で自然な流れをつくることが、印象を左右するポイントになっています。
特に大人世代は、重さを残しすぎたり、動きを止めてしまったりすると、全体の印象が一気に沈んで見えてしまうもの。今回は、アカ抜けて見えにくくなる原因と、今っぽい前髪をつくる鍵を解説します。
重さが残る“動きのない前髪”
前髪に透け感がなく、毛束が均一に揃っていると、どうしても重たい印象に見えやすくなります。さらに、動きが出ていない状態では、顔まわりがのっぺりと見え、全体のバランスも単調になりがちです。
大切なのは、量を減らすことではなく、ほんの少しの隙間と動きをつくること。前髪に軽く空気を含ませることで、やわらかさと抜け感を演出しましょう。
分断される“つながらない前髪”
前髪とサイドの髪がつながっていないと、顔まわりに不自然な空間が生まれ、バランスが崩れて見えやすくなります。特に耳にかけたスタイルなどは、この“分断”が強調されやすいでしょう。
前髪は単体で整えるのではなく、サイドやフェイスラインと自然になじませることが重要。つながりが生まれるだけで、印象はぐっとやわらかくなります。
今っぽく見せるには“前に落ちる動き”をつくることが鍵
今っぽく見せる鍵は、前髪を「横に流す」だけでなく、「顔に沿って前に落ちる動き」をつくること。細い毛束が自然に顔まわりにかかることで、軽やかさと立体感を演出するのです。
さらに、前髪からサイドへと流れがつながることで、全体のシルエットにも一体感が生まれ、今っぽいバランスに仕上がります。
ボブの印象は、前髪の“動きとつながり”で変わります。なんとなくしっくりこないと感じたときは、前髪だけでなく、顔まわり全体の流れを見直してみるのがおすすめ。少しの変化でも、やわらかでアカ抜けた印象へと整いやすくなります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアデザインや髪質に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
🌼なぜかアカ抜けない原因は“シルエット”かも。定番人気「ボブ」、大人世代の見直しポイント