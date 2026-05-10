◆女子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 報知新聞社後援 ワールドレディスサロンパスカップ 最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）

ツアー２２勝の鈴木愛（セールスフォース）が１１位で出て２イーグル、３バーディー、２ボギーでこの日ベストの６７をマークし、通算３オーバーで２位に入った。

最終日のバックナインに猛チャージした。

首位と６打差の１１位で出た鈴木は１２、１３番で連続バーディーで迎えた１５番。ツアー史上最短の９８ヤードに設定されたパー３（実測８９ヤード）で５０度ウェッジを振り、ホールインワンを達成した。「（打球が）トントンと跳ねて『あ、いいとこかな』と思ったら消えたので、『ギャ〜ッ！』みたいな感じだった」と笑顔で振り返った。

直後の１６番でボギーをたたいた後の１７番パー５。残り２３９ヤードから３ウッドで２オンに成功し、１１メートルをねじ込んでイーグルを奪った。１５番はホールインワン賞２００万円、１７番はイーグル賞１００万円（複数均等割り）が設定され、臨時ボーナスをゲット。「今まで頑張ってきたご褒美が１５番と１７番で取れた。おいしいものでも食べようかなと思います」と語った。

首位の河本結（リコー）と１打差の２位でホールアウト。ショットやパター練習などを約１時間行い、河本が優勝した知らせが届いた。プレーオフに突入する可能性を「プレーオフだけは嫌だなと思ってたから、モヤモヤしてた。１時間は長い…。早く帰りたかった」と苦笑いを見せた。

初日は７４で２９位で発進。２日目は最終１８番でバーディーを奪い、カットラインの６オーバーに乗せて５３位でギリギリ予選を通過した。強風が吹き荒れた３日目は最少スコアの７４をマークし、１１位に浮上。この日も全体ベストの６７をたたき出して２位でフィニッシュ。２０１７、１９年賞金女王の実力を見せつけた。

鈴木は「予選は本当にギリギリ（通過）だったので、劇的にジャンプアップできた。ここまで上がってこられるとは思ってなかったので、すごく成長した２日間だった。ドライバーとアプローチがすごく良かった」と自画自賛した。

次週は昨年４位のＳｋｙ・ＲＫＢレディス、６月には海外メジャーの全米女子オープンが控える。鈴木は「来週も得意な試合だし、いい状態で全米を迎えられたら」と今後を見据えた。（星野 浩司）