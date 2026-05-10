◆パ・リーグ ソフトバンク―ロッテ（１０日・みずほペイペイドーム）

ソフトバンク・周東佑京外野手が３回に本盗を決めた。

２点を追う３回１死一塁、周東が右翼フェンス直撃の適時三塁打で１点を返した。次打者の近藤は二飛となり、２死三塁。柳田への初球、三塁走者の周東は大きくリードを取った状態から本盗。ロッテの先発・毛利が急いで本塁に送球し、捕手・松川がタッチを試みたが、ボールがこぼれてセーフになった。試合は振り出しに戻り、周東の「足技」に球場も騒然となった。

ＷＢＣ日本代表の韋駄天（いだてん）が決めた“神走塁”にネットも沸騰。

成功直後にはＸ（旧ツイッター）のトレンドワードで「ホームスチール」のワードがトレンド２位に急浮上。

ネット上には“神走塁”の瞬間の動画とともに「スピードスターの真骨頂！ 周東佑京 一瞬の隙をつきホームスチール これには球場も騒然」「画面横からいきなり現る…相手の隙を突く完璧な走塁！」「ホームスチール初めて見た」「ふぁｗホームスチールはゴイゴイスー」などの称賛の声や「これはさすがに新庄剛志も真似できない周東にしかできないホームスチール これが２０億の走塁か」「こんな綺麗に決まったホームスチール新庄以来じゃね？」など現役時代に本盗を決めている日本ハム・新庄剛志監督の名前を出しての投稿も多く集まった。