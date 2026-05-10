開催：2026.5.10

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 3 - 13 [パイレーツ]

MLBの試合が10日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとパイレーツが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はランデン・ループ、対するパイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフトで試合は開始した。

5回表、2番 ブランドン・ロー 9球目を打ってセンターへの犠牲フライでパイレーツ得点 SF 0-1 PIT、3番 ブライアン・レイノルズ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 SF 0-2 PIT

5回裏、5番 ブライス・エルドリッジ 初球を打ってライトスタンドへのホームランでジャイアンツ得点 SF 1-2 PIT

6回表、8番 コナー・グリフィン 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 SF 1-3 PIT、9番 ジョーイ・バート 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 SF 1-4 PIT

7回表、7番 スペンサー・ホルウィッツ 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 SF 1-5 PIT、8番 コナー・グリフィン 5球目を打ってライトへの犠牲フライでパイレーツ得点 SF 1-6 PIT、9番 ジョーイ・バート 8球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 SF 1-7 PIT、2番 ブランドン・ロー 3球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでパイレーツ得点 SF 1-9 PIT、4番 ライアン・オハーン 4球目を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 SF 1-10 PIT

9回表、2番 ブランドン・ロー 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 SF 1-11 PIT、3番 ジャレド・トリオロ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 SF 1-12 PIT、4番 ライアン・オハーン 初球を打ってショートゴロ 6-3のダブルプレイでパイレーツ得点 SF 1-13 PIT

9回裏、8番 ドリュー・ギルバート カウント3-1から押し出しの四球でジャイアンツ得点 SF 2-13 PIT、9番 エリク・ハース 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 SF 3-13 PIT

試合は3対13でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのブラクストン・アシュクラフトで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はジャイアンツのランデン・ループで、ここまで5勝3敗0S。

ここまでジャイアンツは15勝24敗で9.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区5位。一方パイレーツは22勝18敗で5.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-10 13:18:21 更新