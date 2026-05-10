鬼りピ確定！「お座敷なんて聞いてないよ…」誰しも経験するアレを対策できる100均シート

ダイソーで何気なく手に取った『すっきり足ふきシート（フレッシュフローラルの香り、26枚）』が、想像以上に頼れる存在でした…！「お座敷なんて聞いてない…！」と焦るシーンや帰宅後の玄関ケアにもぴったりで、緑茶エキス＆ヒアルロン酸配合で肌にも優しい仕様も◎110円とは思えない優秀さに即鬼リピ確定ですよ◎

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商品情報

商品名：すっきり足ふきシート（フレッシュフローラルの香り、26枚）

価格：￥110（税込）

シートサイズ：約200mm×150mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480708003

「アレ？足ニオう…」を解決◎ダイソーの優秀シート

暑くなるこれからの季節、「アレ？私の足、もしかしてにおう…？」「汗でベタついてるかも？靴を脱ぐのが恥ずかしい…」と急に焦る瞬間、ありませんか？

ダイソーの『すっきり足ふきシート（フレッシュフローラルの香り、26枚）』は、そんな大人女子のヒヤヒヤを救ってくれる頼れるアイテムです！

価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗で見つけました。

シートサイズは約200mm×150mmと、足全体をしっかり拭けるたっぷりサイズ。1袋に26枚入りなので、お出かけバッグに忍ばせておきやすい量感も嬉しいポイントです。

緑茶エキス＆ヒアルロン酸配合◎肌に優しい

シートを取り出してみると、洗浄液がひたひたに含まれた、やわらかい肌当たり。足指の間や土踏まずなど、汚れが溜まりやすいところもサッと拭き取れます。

配合成分にも嬉しい工夫が。ミョウバンで肌をキュッと引き締め、緑茶エキスとヒアルロン酸Naで拭き取り後のかさつきを防ぐという、お肌に優しい3つの成分入り。香りはふんわりやさしいフレッシュフローラルで、パウダー感のある上品な印象です。

帰宅後の玄関ケアにも◎活用シーン

筆者が実際に取り入れている使い方が、帰宅後の玄関ケア。汗をかいた日、家に上がる前に玄関でサッと足を拭くと、フローリングが皮脂でベタつかず、お部屋の清潔さもキープできます。

これからの暑い季節、お座敷でのお食事や、お友達のおうちにお邪魔する前のエチケットケアとして使うのもおすすめ。「急に靴を脱ぐシーン」でも自信を持って臨めますよ。

キャンプやスポーツ後のリフレッシュにも活躍してくれそうです◎

ひとつだけ気をつけたいのが、使用後のシートはトイレに流さないこと。ウェットシート特有の素材で、流すと詰まりの原因になるので、ゴミ箱へ捨てるのが安心です。

今回は、ダイソーの『すっきり足ふきシート（フレッシュフローラルの香り、26枚）』をご紹介しました。

110円とは思えない実力派の足ケアシート。バッグに忍ばせておくだけで、急なシーンでも自信が持てる一品ですよ。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。