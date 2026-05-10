犬が家の中を徘徊する理由5つ

犬の徘徊には、行動面の理由と体調面の理由が混ざっていることがあります。

一見すると同じ「ウロウロ」に見えても、意味はかなり違うことがあるため、背景を整理して考えることが大切です。まずは、よくある理由を5つ見ていきましょう。

1.退屈・運動不足でエネルギーが余っている

散歩や遊びが足りないと、余ったエネルギーを発散するように家の中を歩き回ることがあります。

特に日中の刺激が少ない犬では、夕方から夜にかけて落ち着きがなくなることもあります。この場合は、散歩の質を見直したり、ノーズワークや知育トイで頭を使わせたりすると、満足しやすくなるでしょう。

2.不安・ストレスで落ち着けない

雷や工事音、来客、留守番などをきっかけに不安が強まると、落ち着けずに徘徊のような動きが出ることがあります。飼い主のあとをついて歩き回る、部屋を行き来する、といった形で表れる犬もいます。

こうした場合は、静かな部屋やクレートなど、安心して過ごせる場所を用意すると助けになることがあります。

3.飼い主に要求がある

「トイレに行きたい」「水が飲みたい」「外へ出たい」「構ってほしい」など、何か伝えたいことがあって歩き回っていることもあります。トイレの前に行く、水皿の近くをうろつく、玄関で止まるなど、行動の流れをよく見るとヒントがある場合も少なくありません。

高齢犬では頻尿や喉の渇きが増えていることもあるため、同じ行動が続くときは体調面も意識して見たほうがよいでしょう。

4.痛みや違和感があり、楽な姿勢を探している

腰や膝などの関節の痛み、皮膚のかゆみなどがあると、じっとしていられず、寝床に入ってもすぐ出てきてしまうことがあります。

伏せても落ち着かない、何度も体勢を変える、座ってもすぐ歩き出すといった様子は、体の不快感が関係しているかもしれません。歩き方の変化や、触られるのを嫌がる様子がないかも確認しておきたいところです。

5.認知機能の低下

シニア犬で、特に目的があるように見えない徘徊が増えてきた場合は、認知機能の変化が関係していることがあります。

同じ場所を何度も行き来する、壁の前で立ち止まる、昼夜逆転が目立つなどの変化が重なることも。年齢のせいと決めつけず、早めに生活環境を整えたり、必要に応じて獣医師へ相談したりすることが大切です。

病気の可能性を疑うべきサイン

徘徊そのものよりも、「ほかにどんな変化があるか」が重要です。次のような症状が見られる場合は、様子見を長引かせず、動物病院へ相談したほうが安心です。

徘徊が急に増えた、頻度が高くなった 呼吸が荒い、パンティングが続く 食欲低下、嘔吐、下痢、体重減少がある 夜だけ極端に悪化する、昼夜逆転が強い 物にぶつかる、ふらつく、頭を押しつけるような行動がある

こうした変化があるときは、不安や退屈だけではなく、神経系や内科系の病気が関わっている可能性も考えられます。「そのうち落ち着くかも」と見守りすぎず、早めに確認しておくことが大切です。

家庭でできる対応

徘徊が見られるときは、まず原因を探りながら、生活環境を少し整えてあげることが役立ちます。特にシニア犬では、ちょっとした工夫で落ち着きやすくなることもあります。

まずは基本条件を点検する

トイレ、水、室温、寝床の状態など、日常の基本条件をまず確認しましょう。排泄しづらい、暑い・寒い、水が飲みにくいといった小さな不快感が、落ち着かなさにつながっていることもあります。

頭を使う遊びで“脳の疲れ”を作る

ノーズワークや知育トイを取り入れると、ただ歩き回るだけでなく、気持ちを別の方向へ向けやすくなります。

特に運動不足や退屈が背景にある場合は、体だけでなく頭も適度に使わせることがポイントです。

寝床を安心できる場所に整える

寝床は、滑りにくく、静かで、落ち着ける場所に置くようにします。出入りしやすい位置や、周囲が見えすぎない環境にすると、安心して休みやすくなる犬もいます。

夜の徘徊が多いなら、日中の過ごし方を見直す

夜に落ち着かない場合は、日中の軽い運動や日光浴を少し増やすと、生活リズムが整いやすくなります。

無理のない範囲で活動時間を確保すると、夜の眠りにつながりやすくなることがあります。

シニア犬は迷いにくい環境を作る

段差を減らし、家具の配置を大きく変えないようにすると、シニア犬は混乱しにくくなります。通り道を分かりやすくしておくことも、徘徊や不安の軽減に役立ちます。

まとめ

犬が家の中を徘徊するのは、退屈や不安といった行動面の理由で起こることもあれば、痛みや認知機能の低下、病気が関係していることもあります。特に急な変化や、食欲・呼吸・歩き方などの異常がある場合は、自己判断せず早めに動物病院へ相談したほうが安心です。

日常の観察と、安心して過ごせる環境づくりの両方が、愛犬を守ることにつながります。「いつもと違うかも」と感じた小さな違和感を、見逃さずに受け止めてあげたいですね。

(獣医師監修：葛野宗)