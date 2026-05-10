爆売れの予感！「もう熱い鍋の前に立ってなくていい！」夏にうれしい便利な100均調理グッズ

ダイソーのキッチングッズ売り場でふと目に留まったのが、夏のそうめん作りが劇的にラクになる『電子レンジ調理器（麺類用）』！加熱もぬめり取りも水切りも、これ1つで完結する優秀すぎる調理グッズです。コンロを使わずに済むから熱い鍋の前に立つストレスからも解放されて、220円とは思えない使い心地に感動ですよ◎

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商品情報

商品名：電子レンジ調理器（麺類用）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：28cm×10cm×13cm

耐熱・耐冷温度：-20℃〜140℃

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480745046

加熱もぬめり取りも水切りも！1台3役の優秀グッズ

ダイソーのキッチングッズ売り場でふと目に留まったのが、これからの季節に大活躍してくれそうな『電子レンジ調理器（麺類用）』。

ザルと調理器がセットになっていて、加熱・ぬめり取り・水切りまで全部こなしてくれる、夏に手放せなくなりそうなアイテムです。

価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗ではキッチングッズ売り場で見つけました。

本体の側面に水の目盛りラインが入っていて、計量カップを使わずに必要な水量がわかるのが便利。1人前なら100g＋規定量の水で、ベースの準備があっという間に整います。

ザル部分は取り外しできる仕様で、洗いやすさもバッチリ。茹でたあとは傾けるだけで湯切りができるので、別途ザルを用意しなくていいのも嬉しいポイントです。

コンロいらず◎電子レンジで簡単そうめん調理

使い方はシンプル。本体に水を入れて、そうめんを規定量入れて、電子レンジで加熱するだけ。

そうめん1人前（100g）なら約3分、2人前（200g）で約5分、3人前（300g）なら約8分が目安です。

鍋を出さなくていい、コンロを使わなくていいので、夏の暑いキッチンに長く立たなくてOK。「もう熱い鍋の前に立ってなくていい！」と心の中でガッツポーズしたくなる手軽さ。

さらにそうめんだけでなく、うどん・つけめん・そば・ひやむぎなども調理できます。

ちなみに筆者が試したときは、1人前のそうめんを3分加熱→硬めだったので追加で1分加熱→それでもまだ少し硬い…と、ベストな加熱時間を見つけるまで少し試行錯誤しました。

レンジとの相性で加熱時間が変わりそうな印象なので、最初の1〜2回は短めから様子を見ながら調整するのがおすすめ。慣れてしまえば、もう手放せない便利さですよ。

そのまま冷やし＆ぬめり取りまで！夏に大活躍

加熱が終わったら、お湯を捨てて流水で冷やす作業もこの容器のまま。洗い物がぐっと減ります。





容器が大きめサイズなので、そうめんのぬめり取りもラクラク。手を入れてしっかり揉み洗いできる広さがあって、麺の食感もキープしやすいです。

ひとつだけ気をつけたいのが、容器のサイズ感。横長で大きめなので、小型の電子レンジを使っているご家庭は、購入前に庫内サイズをチェックしておくと安心です。

レンジ庫内の左右幅は最低でも285mm以上が推奨されています。

今回は、ダイソーの『電子レンジ調理器（麺類用）』をご紹介しました。

これからの暑い季節、コンロを使わずにそうめんが食べられるのは本当に便利。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。