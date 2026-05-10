爆売れの予感！「もう熱い鍋の前に立ってなくていい！」夏にうれしい便利な100均調理グッズ
商品情報
商品名：電子レンジ調理器（麺類用）
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：28cm×10cm×13cm
耐熱・耐冷温度：-20℃〜140℃
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480745046
加熱もぬめり取りも水切りも！1台3役の優秀グッズ
ダイソーのキッチングッズ売り場でふと目に留まったのが、これからの季節に大活躍してくれそうな『電子レンジ調理器（麺類用）』。
ザルと調理器がセットになっていて、加熱・ぬめり取り・水切りまで全部こなしてくれる、夏に手放せなくなりそうなアイテムです。
価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗ではキッチングッズ売り場で見つけました。
本体の側面に水の目盛りラインが入っていて、計量カップを使わずに必要な水量がわかるのが便利。1人前なら100g＋規定量の水で、ベースの準備があっという間に整います。
ザル部分は取り外しできる仕様で、洗いやすさもバッチリ。茹でたあとは傾けるだけで湯切りができるので、別途ザルを用意しなくていいのも嬉しいポイントです。
コンロいらず◎電子レンジで簡単そうめん調理
使い方はシンプル。本体に水を入れて、そうめんを規定量入れて、電子レンジで加熱するだけ。
そうめん1人前（100g）なら約3分、2人前（200g）で約5分、3人前（300g）なら約8分が目安です。
鍋を出さなくていい、コンロを使わなくていいので、夏の暑いキッチンに長く立たなくてOK。「もう熱い鍋の前に立ってなくていい！」と心の中でガッツポーズしたくなる手軽さ。
さらにそうめんだけでなく、うどん・つけめん・そば・ひやむぎなども調理できます。
ちなみに筆者が試したときは、1人前のそうめんを3分加熱→硬めだったので追加で1分加熱→それでもまだ少し硬い…と、ベストな加熱時間を見つけるまで少し試行錯誤しました。
レンジとの相性で加熱時間が変わりそうな印象なので、最初の1〜2回は短めから様子を見ながら調整するのがおすすめ。慣れてしまえば、もう手放せない便利さですよ。
そのまま冷やし＆ぬめり取りまで！夏に大活躍
加熱が終わったら、お湯を捨てて流水で冷やす作業もこの容器のまま。洗い物がぐっと減ります。
容器が大きめサイズなので、そうめんのぬめり取りもラクラク。手を入れてしっかり揉み洗いできる広さがあって、麺の食感もキープしやすいです。
ひとつだけ気をつけたいのが、容器のサイズ感。横長で大きめなので、小型の電子レンジを使っているご家庭は、購入前に庫内サイズをチェックしておくと安心です。
レンジ庫内の左右幅は最低でも285mm以上が推奨されています。
今回は、ダイソーの『電子レンジ調理器（麺類用）』をご紹介しました。
これからの暑い季節、コンロを使わずにそうめんが食べられるのは本当に便利。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。