あのちゃんが、見様見真似でアジの3枚おろしに挑戦した。

【映像】見様見真似でおろした「鯵の3枚おろし」

『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が5月4日に放送。ゲストにSnow Man・宮舘涼太を招き、大人気企画『あのレミキッチン』を展開した。今回はオズワルド伊藤俊介が進行を努め、ゲストの宮舘のリクエストで「大勢で食べれるスタミナ料理」を、あのちゃんが平野レミに教わりながら作ることになった。

1品目の料理は、肉の代わりにアジを使った『いいおアジ餃子』。アジの3枚おろしからスタートした。

あのちゃんと平野は隣に並んでアジの頭を落とし、腹に切り目を入れるところまで進めるも、平野のスピードが速すぎて「やべえすげえスピードだわ」と困惑。あのちゃんは「すごいスピードでやるから、ついていくのに必死なんだけど」とボヤくも、平野は「ゆっくりゆっくり」と言いながらもスピードは止まらず、あのちゃんを置いてけぼりにしたまま、あちこち動き回ってしまう。

見守っていた伊藤は「なんか仲良くなってるな。積極的になってる、前より」と言いながら、見様見真似でなんとか進めるあのちゃんに気づくと「あのちゃん大丈夫？レミさんに聞かなくて」と心配した。

「わかんない…これであってるかな」と不安そうなあのちゃんに、伊藤は「レミさん、ちょっと見てあげてください。これでどうですか？って」と助け舟。

すると平野は、「あ、上手上手」とあのちゃんの包丁さばきを絶賛。しかし「そしたら血取る。あっちいって」と雑な指示を与えたきりで、先に進めようとする。

伊藤と宮舘は「うまくなってるんだな」「上手いただきましたよ」と見守るも、あのちゃんは放り出されて困惑。「教えてくんないんだけど！教えてよ！」とキレてみせるも、平野は「あ、そうそう、それで平気それで平気もう平気」とどこ吹く風で、引き続き平野のペースで作業は進んだ。

（あのちゃんねる）