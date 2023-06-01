マンチェスター・Cvsブレントフォード スタメン発表
[5.9 プレミアリーグ第36節](エティハド スタジアム)
※25:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 6 ナタン・アケ
DF 15 マーク・グエヒ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 42 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 3 ルベン・ディアス
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 47 フィル・フォーデン
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[ブレントフォード]
先発
GK 1 クィービーン・ケレハー
DF 2 アーロン・ヒッキー
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 33 マイケル・カヨデ
MF 7 ケビン・シャーデ
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 23 キーン・ルイス・ポッター
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
FW 9 イゴーリ・チアゴ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 5 イーサン・ピノック
MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 10 ジョシュ・ダシルバ
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 11 リース・ネルソン
FW 19 ダンゴ・ワッタラ
FW 47 ケイ・フロ
監督
キース・アンドリュース
※25:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 6 ナタン・アケ
DF 15 マーク・グエヒ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 42 アントワーヌ・セメニョ
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 3 ルベン・ディアス
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 47 フィル・フォーデン
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[ブレントフォード]
先発
GK 1 クィービーン・ケレハー
DF 2 アーロン・ヒッキー
DF 20 クリストフェル・アイェル
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 33 マイケル・カヨデ
MF 7 ケビン・シャーデ
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 23 キーン・ルイス・ポッター
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
FW 9 イゴーリ・チアゴ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 5 イーサン・ピノック
MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 10 ジョシュ・ダシルバ
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 11 リース・ネルソン
FW 19 ダンゴ・ワッタラ
FW 47 ケイ・フロ
監督
キース・アンドリュース
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります