[5.9 プレミアリーグ第36節](エティハド スタジアム)

※25:30開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 6 ナタン・アケ

DF 15 マーク・グエヒ

DF 27 マテウス・ヌネス

DF 33 ニコ・オライリー

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 42 アントワーヌ・セメニョ

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 3 ルベン・ディアス

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 47 フィル・フォーデン

FW 7 オマル・マーモウシュ

FW 26 サビーニョ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[ブレントフォード]

先発

GK 1 クィービーン・ケレハー

DF 2 アーロン・ヒッキー

DF 20 クリストフェル・アイェル

DF 22 ネイサン・コリンズ

DF 33 マイケル・カヨデ

MF 7 ケビン・シャーデ

MF 8 マティアス・イェンセン

MF 18 イェホル・ヤルモリュク

MF 23 キーン・ルイス・ポッター

MF 24 ミッケル・ダムスゴーア

FW 9 イゴーリ・チアゴ

控え

GK 12 ハウコン・バルディマルソン

DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ

DF 5 イーサン・ピノック

MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン

MF 10 ジョシュ・ダシルバ

MF 27 ビタリー・ヤネルト

FW 11 リース・ネルソン

FW 19 ダンゴ・ワッタラ

FW 47 ケイ・フロ

監督

キース・アンドリュース

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります