毛穴撫子の数量限定洗顔が登場♡紀州南高梅inの濃密泡でつるん肌へ

毛穴悩みが気になりやすい季節にぴったりな、うれしい限定アイテムが「毛穴撫子」から登場♡2026年5月21日（木）より、『毛穴撫子 紀州南高梅の重曹泡洗顔』が数量限定で順次発売されます。重曹1と和歌山県産の南高梅2を配合した濃密泡が、角栓や古い角質をやさしくオフ。洗うたび、つるんとした透明感のある肌印象へ導いてくれる注目の洗顔フォームです♪

南高梅入りの濃密泡洗顔に注目

2009年の発売以来、長く愛され続けている『毛穴撫子 重曹泡洗顔』。乾燥による毛穴悩みにアプローチするロングセラー洗顔として人気を集めています。

今回数量限定で仲間入りする『毛穴撫子 紀州南高梅の重曹泡洗顔』は、昔から親しまれてきた和歌山県産の南高梅1を配合した特別仕様。

重曹2の洗浄力で、ガンコな角栓や古い角質をやわらかくしながら、毛穴汚れをすっきり洗い流してくれます。

さらに、南高梅由来の保湿成分が肌にうるおいを与え、どんよりくすみ*3にもアプローチ。洗い上がりはさっぱりしながらも、ふっくらやわらかなモチ肌へ導いてくれるのが魅力です♡

*1 ウメ果実水、ウメ果実エキス(保湿成分)

*2 炭酸水素Na(洗浄成分)

*3 汚れや古い角質によるもの

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もちもち泡でやさしく毛穴ケア

『毛穴撫子 紀州南高梅の重曹泡洗顔』の魅力は、ツノが立つほど濃密なホイップクリーム泡。きめ細かな泡が肌を包み込み、摩擦を抑えながらやさしく洗顔できます。

使い方は、適量をしっかり泡立てて、泡でマッサージするように洗うだけ。すすぎはこすらず丁寧に行い、最後に冷水で流すことで毛穴をキュッと引き締めるのがおすすめです。

泡立てネットを使えば、さらにもちもち感のある泡が完成します♪

毛穴撫子 紀州南高梅の重曹泡洗顔



価格：1,100円

容量：100g

発売日：2026年5月21日（木）より順次数量限定発売

取扱店：全国のバラエティショップ／一部ドラッグストア／ECサイト／石澤研究所公式通販

※数量限定品のため、なくなり次第販売終了

※一部店舗では発売日が前後する可能性がございます。お取扱いや在庫状況は、直接店舗へお問い合わせください。

*1 炭酸水素Na(洗浄成分)

*2 ウメ果実水、ウメ果実エキス(保湿成分)

夏前の毛穴ケアに取り入れたい♡

暑くなるこれからの季節は、毛穴の開きやベタつき、角栓悩みが気になりやすい時期。そんな時こそ、『毛穴撫子 紀州南高梅の重曹泡洗顔』で毎日の洗顔タイムを見直してみてはいかがでしょうか♡

重曹1と南高梅2のWパワーで、さっぱり洗いながらうるおいもキープ。数量限定アイテムなので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪