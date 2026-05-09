松木玖生が途中出場のサウサンプトン、ミドルスブラとのプレミア昇格PO第１戦はスコアレスドロー
チャンピオンシップ（イングランド２部）を４位で終えた松木玖生が所属するサウサンプトンは現地５月９日、プレミアリーグ昇格を懸けたプレーオフ準決勝の第１レグで、同５位のミドルスブラと敵地で対戦した。
松木がベンチスタートとなったサウサンプトンは序盤から防戦一方の展開が続くも、粘り強い守備で耐える。
34分には敵陣のセンターサークル付近でラリンがボールを奪われた流れから、ボックス内でマクグリーのパスに反応したコンウェイにダイレクトシュートを打たれるも、ポストに当たり、難を逃れる。
その後も波状攻撃を受けるが、GKのペレツを中心に得点を許さず。シュート数が０本対17本と圧倒された前半を０−０で終えた。
迎えた後半、ようやく最初のチャンスを迎える。50分、右サイドからのフェローズのクロスにラリンがヘッドで合わせたが、ゴール上に外れる。
徐々に攻勢を強めるなか、69分にフェローズに代わって松木を投入。83分には、その22歳MFが右サイドからクロスを送り込む。しかし、味方には合わない。
その１分後にはマニングのFKから、ハーウッドベリスがヘディングシュートを放つも、ポストに直撃。惜しくもゴールとはならない。
前半とは打って変わって後半はチャンスを作っていたが、最後まで得点を奪えず。このまま０−０で終了した。サウサンプトンは12日、本拠地での第２レグに臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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松木がベンチスタートとなったサウサンプトンは序盤から防戦一方の展開が続くも、粘り強い守備で耐える。
34分には敵陣のセンターサークル付近でラリンがボールを奪われた流れから、ボックス内でマクグリーのパスに反応したコンウェイにダイレクトシュートを打たれるも、ポストに当たり、難を逃れる。
迎えた後半、ようやく最初のチャンスを迎える。50分、右サイドからのフェローズのクロスにラリンがヘッドで合わせたが、ゴール上に外れる。
徐々に攻勢を強めるなか、69分にフェローズに代わって松木を投入。83分には、その22歳MFが右サイドからクロスを送り込む。しかし、味方には合わない。
その１分後にはマニングのFKから、ハーウッドベリスがヘディングシュートを放つも、ポストに直撃。惜しくもゴールとはならない。
前半とは打って変わって後半はチャンスを作っていたが、最後まで得点を奪えず。このまま０−０で終了した。サウサンプトンは12日、本拠地での第２レグに臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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