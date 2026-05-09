俳優鈴木福（２１）がＳＮＳに取得した運転免許の写真をアップし、異例の１０００件を超えるコメントが集まった。

投稿は４月２９日付で「今日は４／２９（よいふくの日）ということで良い報告を…運転免許を取得しました！！」と記し、帯がグリーンの免許証の写真をアップ。「条件等」は記載がなく、「ちゃんとＭＴだよ」と記している。

祝福のコメントとともに「この前まで補助輪つきの自転車乗ってたのに！！」との驚きも。免許の顔写真に「写真写りすごく良いですね」「どんどんイケメンになっていくね」「免許証の顔が綺麗に撮れてますね」「免許証の証明写真でそこまでかっこよく写るのは福くんだけだよ…すごい！」「なんで免許証なのにこんな写りいいの」「誰かと思いきや」「写真めちゃくちゃ綺麗に写ってるーなんでこんなに爽やかに撮れるのー」との反応も。

「今、気付きました！マニュアル！！すごいです」「マニュアルは凄い」「お！マニュアル免許ですか？！さすがわかってますね福くん」「福くん、いや福さんって本名だったんだ」とさまざまな反応が集まっている。