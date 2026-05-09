人気ライバーでタレントの福岡みなみが5日、自身のインスタグラムを更新。トレーニングの成果を披露し、反響を呼んでいる。



【写真】白Tシャツぺろん たゆまぬ努力が光る衝撃のウエスト

「最近はコツコツ自宅でお腹の筋トレと ストレッチを頑張っているよ」と報告した福岡。白いTシャツをぺろんとめくったウエストは衝撃レベルの激細だ。「前と全然見た目も変わって お腹の薄さも変わりました。努力は裏切りませんね」と記し、かわいい犬の写真もアップした。



2日には31歳になったことを報告。「30代は、学びと社会貢献の10年間に しようと思っているので、 自分の使命を全うできるように 全力で駆け抜けていきたいと思います」と思いをつづっている。



4月11日には「夜のストレッチと筋トレが段々 ルーティーンに馴染んできて 心地良いです」と伝えていた福岡。たゆまぬ日々の努力の成果に、ファンからは「美しいです！」「やばいよお」「妖精みたい」「めちゃ綺麗ですね」といった声が届いていた。



福岡は1995年生まれ、広島県出身。 東京理科大を卒業している。タレント、モデルとして活動。また、2024年にはテレビ番組で全身整形を告白。「身体の余計な脂肪を吸引して顔に移植してる。足、お尻、腰、腕、あご下の脂肪をとって、顔全体にちょっとずつ」と公表し、金額も「整形は大体6000万ぐらい」と明かしている。



（よろず～ニュース編集部）