◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神１―３ＤｅＮＡ（９日・甲子園）

ＤｅＮＡが１点ビハインドの８回に集中打で逆転に成功。連勝で４月２４日以来の貯金１とし、巨人に代わって３位に浮上した。

７回まで阪神の先発・大竹の緩急にかわされ、二塁も踏めなかった打線は、８回に下位打線が築いた１死満塁から、１番・蝦名達夫外野手の同点打と２番・度会隆輝外野手の勝ち越し２点打で計３点を奪い、試合をひっくり返した。

試合後、相川亮二監督は８回の攻撃を振り返り、「集中力高く、単打単打でみんながつないだ結果」とコメント。７回までは「強引になりすぎていた」という指揮官は、ともに外角の直球に逆らわず逆方向に運んだ蝦名と度会の適時打を「丁寧に、無理に引っ張らず、そういう意識が強く出ていた」と評価した。

決勝打の度会は、５月に入って８試合で３２打数１１安打、打率３割４分３厘と好調。キャンプ中に「取り組みがもの足りない」と２軍行きを命じるなど、次代の主軸候補に厳しく接してきた相川監督は、ようやく本領を発揮しつつある２３歳に「集中した時は本当にすごいバッティングをしてくれる。そこを続けてできるというレギュラーとして必要な要素が、十分ついてきたんじゃないかな」と目を細めていた。