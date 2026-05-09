1本440円“まえばしバナナ”　わずか1時間で完売　99.9％輸入でもあえて国産　“暑く”ても育つ新名物を　群馬

群馬・前橋市の道の駅にある1本440円の国産バナナが、行列ができるほどの人気です。

なぜ前橋でバナナなのか。

そこには逆転の発想がありました。

道の駅の直売所にできた約100人の長い行列。

午前9時にオープンすると、買い物客が向かったのはバナナ売り場。

袋詰めされたバナナに次々と手が伸びます。

今話題の大ヒット商品、その名も「まえばしバナナ」。

前橋で育てられた国産のバナナで、価格はなんと1本440円から。

それでも販売開始からわずか1時間で完売。

ゴールデンウィークには、1日で150本から200本が売れました。

東京在住のリピート客は「ちょっと割高、味がすごく良くてまた買いに来た」と話しました。

新たな名物作りへの挑戦から生まれた「まえばしバナナ」。

そのヒントについて、道の駅まえばし赤城・星野圭佑駅長は「ズバリ“暑さ”ですね」と話します。

前橋市は2025年、猛暑日が53日を記録。

全国でも有数の“暑い街”です。

道の駅まえばし赤城・星野圭佑駅長：

暑さの中で育つ野菜や果物はなんだろうと、バナナが安直だが浮かんだ。

この暑さを売りにしたいと発想したのが、国産バナナの栽培でした。

敷地内にあるバナナの栽培ハウス。

見上げる高さに育ったバナナの茎がハウス内に広がります。

ここで栽培しているのは、「グロスミッシェル」という品種。

かつては世界の主流でしたが、病気の影響で姿を消したという“幻のバナナ”です。

イチゴ農家を続けながら、バナナ作りに挑戦したBanana Freaks Maebashi・小淵充さんは「“頑張って”という声がすごく励み。バナナをやって良かった」と話しました。

国内で流通するバナナの99.9％以上が輸入される中、ゼロから無農薬で開発した幻のバナナ。

糖度は一般的なバナナの約1.5倍で、皮が薄いため、皮ごと食べられます。

初めて購入した客は「皮付きでおいしいと聞いたので、食べてみようかなと。楽しみ」と期待を寄せていました。

規格外のバナナも無駄にはしません。

身と皮を使った特製だれで仕上げた焼きまんじゅうや、ゼリー、ケーキなどに加工し、活用しています。

さらに栽培を学べる体験イベントも人気。

道の駅まえばし赤城は2025年度、約430万人が訪れ、全国トップクラスの集客を記録しました。

道の駅まえばし赤城・星野圭佑駅長：

（道の駅を）地域を感じてもらう場所にすることが、私たちの使命。

猛暑という弱点を強みに変えた「まえばしバナナ」。

その発想が、新たな可能性を生み出しています。