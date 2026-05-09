卓球の世界一を決める「2026 ITTF世界卓球選手権ファイナルズ ロンドン大会」は、9日に準決勝が行われ、日本男子は台湾と対戦する。57年ぶりの金メダルを狙う中、決勝進出をかけた大一番を迎える。

2016年クアラルンプール大会以来の決勝進出へ鍵を握るのが、相手のエースで世界ランキング7位の林繇儒との戦い。日本のWエース、張本智和（トヨタ自動車）と松島輝空（個人）にかかる期待は大きい。

■TリーグでもPO制覇＆MVP受賞

日本は7日の準々決勝でドイツに3－1で勝利。グループステージ初戦で敗れていた難敵へのリベンジを果たし、2022年成都大会以来となるメダル獲得を確定させた。

迎える準決勝の相手は台湾。世界ランキング7位のチームは、準々決勝で同3位のスウェーデンをフルマッチの末に撃破した。金メダル候補の一角を退け、優勝争いに名乗りを挙げている。

熱戦が予想される日本戦でキーマンとなるのは林繇儒。木下マイスター東京のエースとして2025-26年シーズンのTリーグ優勝とプレーオフMVPをダブル受賞した世界屈指のサウスポーで、安定したサービスとレシーブに加え、強烈なチキータも大きな武器となっている。

■張本智、松島、戸上の布陣が有力

今大会の日本は張本智、松島、戸上隼輔（井村屋グループ）の3選手で全試合を戦っており、台湾戦でも同じ布陣で臨むことが濃厚。中でも張本智と松島は2点起用の可能性が高く、林繇儒との直接対決が想定される。

張本智和、松島輝空（C）WTT

国際大会での対戦成績は張本智が9勝5敗と勝ち越しているが、直近では4月の「ITTF男女ワールドカップ」準々決勝で1－4で敗戦。一方の松島は通算1勝6敗と負け越しているものの、同大会準決勝では4－3で勝利し、7試合目で初白星を挙げた。両者ともに接戦が予想される中、エース対決の行方が勝敗を左右する可能性は高い。

日本が57年ぶりの金メダル奪還を狙う中、強敵を退けて勝ち上がってきた台湾。絶対的エース・林繇儒と、日本が誇るWエース、張本智、松島との戦いに注目が集まる。