女優の武田久美子（57）が9日、自身のインスタグラムを更新。愛娘と米国の手巻き寿司屋を満喫するショットを公開した。

「娘と楽しい時間を過ごしております」と報告。「Science museumに行った帰りに手巻き寿司屋さんに行きました」と記し、手巻き寿司屋でのショットも披露した。

「去年LAにてお寿司屋さんと思って行った際にこの様な手巻き専門のグルっと大きなカウンターテーブルのみのお店がある事を知りました」と武田。「ちょっと小腹が空いてサクッと何か食べたいなっていう際には非常に合理的で良く考えたなって思いました。30分しか時間がない時とか、ちょっと座って軽くおいしいものをっていう際にはとても良いスタイルだと思いました」と記した。

この投稿に、ファンからは「美しい母娘」「いつも仲のいい素敵なお二人のショット」「ゴージャス」「娘さんとのツーショットは本当に親子？と疑っちゃいますねww」「相変わらずお綺麗で若々しい」などの声が寄せられている。

武田は99年に米国人男性と結婚し、02年12月に長女・ソフィアさんが誕生。16年に離婚し、現在も米サンディエゴを生活拠点にしている。

ソフィアさんは大学を飛び級で卒業しており、昨年8月には医師を目指し、メディカルスクールに進学したことを明かしている。