「タケは監督の元に直行した」まさかの先発落ちに右WB起用…久保建英の扱いにソシエダ番記者が困惑「夏に放出するという紛れもないサインに…」【現地発】

「タケは監督の元に直行した」まさかの先発落ちに右WB起用…久保建英の扱いにソシエダ番記者が困惑「夏に放出するという紛れもないサインに…」【現地発】