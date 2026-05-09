シンガー・ソングライターの藤井風が5月5日にInstagramを更新。新曲『It’s Alright』のミュージックビデオの一部の動画を披露したが、「白塗りろくろ首」の演出に一部のファンから驚愕の声があがっている。

動画では、白塗りのメイクを施し、白い着物風のファッションの天女のような藤井が、呪文を唱えるかのように両手を交差。すると、手前にいる白鳥と黒鳥の首がクロスしながら上へと長くに伸びていき、それに合わせるように、藤井の首も妖怪「ろくろ首」のように伸び、最後は伸びた首に長い髪を揺らしながら、白鳥、黒鳥と藤井がシンクロするという、シュールな演出となっている。

芸能記者が言う。

「このMVは、公開時からかなり話題となっていましたが、今回、MVの一部を切り取りInstagramで公開された動画にも、賛否両論が起きているようです」

かなり風変わりとも思える動画に、コメント欄にはファンから驚きの声、好き嫌い含めさまざまなコメントが寄せられている。

《なんでこうなってしまったんだろう》

《藤井風大好きでファンだけど、こ−ゆうのは好きではない。。。》

《このシーン、とてもファンタスティックで大好きです》

レコード会社関係者が言う。

「藤井さんは、2019年11月にデビュー曲『何なんw』を配信リリース。その後、2020年に公式メジャーデビューしています。幼少期から始めたピアノなどで培ってきた、高い音楽性に惹かれるファンが急増し、国内だけに留まらず、世界から注目を集めるアーティストとなっています」

また、今回の奇抜な演出に、藤井が2025年9月8日に出演したトーク番組『徹子の部屋』（テレビ朝日系）で見せた、衝撃的なスタイルを想起する声もあがっていた。

藤井は番組に、全身黒づくめの衣装で、頭に長いウサギの耳のようなものをつけ、目には額にもレンズのついたサングラスをかけた“珍スタイル”で出演。それを見た黒柳も「わぁ、なんだ、びっくりした」と驚いたほどだった。当時、Xでは藤井のスタイルに《藤井風って、こんなキャラの人なのですか》などという声が出ていた。

この衣装については当時、前出のレコード会社関係者はこう話していた。

「2025年6月に配信された楽曲『Hachiko』のミュージックビデオで使用したものです。同曲の歌詞は忠犬ハチ公のストーリーをベースにしていて、衣装のイメージは犬なんです。藤井さんは、番組でこの衣装を着用した理由について、番組での黒柳さんの美しさを引き合いに『僕も一張羅をおろしてこなければ』と気合いを入れた格好だと明かしていました」

藤井のファッションやMVはとても個性的な要素が満載なのだが、“ある疑惑”がつきまとっていると報じられてもいる。

芸能記者が言う。

「インドの新興宗教指導者だった故・サイババ氏への傾倒です。彼のお父さんが熱心に信仰していたと報じられており、藤井さん本人もかなりの影響を受けているようです。実際、彼のアルバムタイトルである『HELP EVER HURT NEVER』『LOVE ALL SERVE ALL』は、どちらもサイババ氏の有名な言葉です。ただし、藤井さんはお笑い好きで、エンターテイナー的な部分も持っているようですから、人を楽しませたいという想いもあるのでしょうね」

アーティストとして楽曲、スタイルなど独自の世界観を作り上げている藤井だが、その分、今後もその奇抜さで賛否を引き起こしていきそうだ。