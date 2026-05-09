飼い主さんの予想を裏切るわんちゃんの成長ぶりが、再生回数59万回を突破する反響を見せています。

両親は3キロと小柄だったわんちゃん。そのため飼い主さんが、この子も小柄な子になるのかと思っていたところ、予想外の成長ぶりを見せたようで…？

スクスクと育ったわんちゃんの光景には、「いったい何キロになるのかドキドキですｗ」「愛に大きさは関係なし♪」とわんちゃんの成長を見守る声が寄せられることとなりました。

【動画：親犬の体重が3キロの赤ちゃん犬→『小柄に育つのかな』と思っていたら…予想を超える『現在の成長』】

体重3キロのパパとママから生まれたうにちゃん

Instagramアカウント『デカマルプーのうに』に投稿されたのは、飼い主さんの想像を超えてスクスクと育ったわんちゃんの光景。

ある日、マルチーズとプードルのミックス犬・うにちゃんの飼い主さんは、うにちゃんのこれまでの成長を収めた光景を投稿。そこには子犬だった頃のうにちゃんの姿が映し出され、うにちゃんのパパとママが体重3キロの小柄なわんちゃんだったことも話してくれました。

きっと、うにちゃんは両親に似て小柄なわんちゃんに育つだろう…そう予想してしまうところですが、飼い主さんはそんな予想をはるかに超えるうにちゃんの成長ぶりを目の当たりにすることとなったのでした。

元気いっぱいにスクスクと育ち…

子犬だった頃のうにちゃんは小さく、飼い主さんと家族たちは、そんなうにちゃんを大切に守り育てることに。

飼い主さんたちの愛情を一心に受けて、うにちゃんはスクスクと大きくなってくれたそう。家族にたくさん抱っこしてもらったり、元気におもちゃで遊んだり。

そうしてたくさんの愛情を与えてもらった結果、うにちゃんは飼い主さんの想像を遥かに超える成長を見せることとなったのでした。

飼い主さんも驚きのデカマルプーに成長！

家族からたくさんの愛情を受けて育ったうにちゃん。そんなうにちゃんの現在は…なんと7.5キロのデカマルプーに成長！

小柄なわんちゃんに育つと思っていた飼い主さんは、このうにちゃんの驚きの成長ぶりに驚きの声を上げることに。最近では、抱っこをした時の存在感に安心さえ覚えるといいます。

うにちゃんの驚きの成長ぶりに戸惑いつつも、うにちゃんのそんな個性も丸ごと愛おしく感じる飼い主さんなのでした。

想像以上に大きく育ったうにちゃんの光景には、「愛の大きさを感じる」「小さく産んで大きく育てろっていいますし」など、温かいコメントが続々と寄せられることに。

ほかにも、うにちゃんと同じように小柄な両親から生まれて大きく育ったわんちゃんの飼い主さんたちからは、「可愛い我が子の面積増えたと思うと愛しさが止まりません」と、幸せコメントが投稿されることとなったのでした。

Instagramアカウント『デカマルプーのうに』では、そんな愛情をいっぱい貰いながら暮らすうにちゃんと家族たちの日々が綴られていますよ。

うにちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「デカマルプーのうに」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。