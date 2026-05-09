ウェンバンヤマが39得点5ブロックの大暴れ…スパーズが敵地でウルブズ下し西準決勝2勝目

5月9日（現地時間8日）、「NBAプレーオフ2026」のウェスタン・カンファレンス・セミファイナルが行われ、サンアントニオ・スパーズが敵地のターゲット・センターで、ミネソタ・ティンバーウルブズとのGAME3に臨んだ。

スパーズは、デビン・ヴァッセル、ジュリアン・シャンペニー、ビクター・ウェンバンヤマ、ディアロン・フォックス、ステフォン・キャッスルが先発。一方のウルブズは、今シリーズでベンチスタートが続いていたアンソニー・エドワーズが先発に復帰し、ジュリアス・ランドル、ジェイデン・マクダニエルズ、ルディ・ゴベア、マイク・コンリーとともにスターティングラインナップに名を連ねた。

スパーズは試合序盤から猛攻を仕掛け、18－3と大きくリードを奪う。しかし、その後はエドワーズを中心とした反撃を受け、第1クォーターだけで同選手に13得点を許す展開に。終了間際にはブザービーターも決められ、23－22と1点リードで最初の12分を終えた。第2クォーターもリードを広げきれず、互いに点を取り合う展開が続いた。前半終了間際にはジェイデン・マクダニエルズにブザーと同時の3ポイントシュートを決められ、51－51の同点で試合を折り返した。

後半に入っても拮抗した展開が続いたが、スパーズは第3クォーター終盤に7－0のランを作り、再び主導権を握る。86－79と7点をリードして最終クォーターへ突入した。第4クォーターでは一時1点差まで迫られたものの、ウェンバンヤマの連続得点で突き放す。終盤のファウルゲームでもフリースローを落ち着いて沈め、最後は115－108で逃げきった。

シリーズ成績を2勝1敗としたスパーズは、ウェンバンヤマが3ポイントシュート5本中3本成功を含む39得点15リバウンド5ブロックと圧巻のパフォーマンスを披露。フォックスが17得点、キャッスルが13得点12アシストのダブルダブルを記録し、ヴァッセルが13得点、ベンチスタートのケルドン・ジョンソンも11得点をマークした。

一方、ウルブズでは先発復帰したエドワーズが32得点14リバウンド6アシスト、ベンチスタートのナズ・リードが18得点9リバウンドを記録するも、今シリーズのホーム初戦に敗れた。

なお、両チームによる第4戦は11日（同10日）にターゲット・センターで開催される。

■試合結果



サンアントニオ・スパーズ 115－108 ミネソタ・ティンバーウルブズ



SAS｜23｜28｜35｜29｜＝115



MIN｜22｜29｜28｜29｜＝108

【動画】激戦となったウルブズvsスパーズのハイライト