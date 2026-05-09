安藤優子、ユニクロ品でまとめた“オールネイビー”コーデに反響「着こなしが素晴らしい」「かっこいい」 “先生の日”のスタイリングを披露
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が8日、自身のインスタグラムを更新。「#先生の日コーデ」のハッシュタグを添え、ネイビーでまとめた“きちんとコーデ”を披露した。
【写真】「かっこいい」「着こなしが素晴らしい」ユニクロ品でまとめた“オールネイビー”コーデ披露の安藤優子
大学で講義を持つなど、インスタではたびたび“講師”として働くことを伝えている安藤。
この日の投稿でも「本日も先生してまいります！」と明かし、スタイリングについて「ネイビーのスキッパーシャツにワイドパンツ､ともに#uniqlo です」とユニクロ品でまとめていることを紹介した。
コメント欄には「かっこいいコーデですね」「すべて素敵だしバッグも使いやすそうですね」「着こなしが素晴らしい」「モデルのよう」「ファションコーデをTPOに合わせるの最高ですね」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「かっこいい」「着こなしが素晴らしい」ユニクロ品でまとめた“オールネイビー”コーデ披露の安藤優子
大学で講義を持つなど、インスタではたびたび“講師”として働くことを伝えている安藤。
この日の投稿でも「本日も先生してまいります！」と明かし、スタイリングについて「ネイビーのスキッパーシャツにワイドパンツ､ともに#uniqlo です」とユニクロ品でまとめていることを紹介した。
コメント欄には「かっこいいコーデですね」「すべて素敵だしバッグも使いやすそうですね」「着こなしが素晴らしい」「モデルのよう」「ファションコーデをTPOに合わせるの最高ですね」など、さまざまな反響が寄せられている。