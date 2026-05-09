【ワークマン新商品】人気素材使用のスーツが進化！ ビジネスパーソンにおすすめ、洗える高機能ウエア
ワークマンの人気素材「SOLOTEX（ソロテックス）」を使用したスーツシリーズが、従来モデルよりも軽量かつ型くずれしにくくなって登場。オンオフ問わず使える万能ウェアのラインナップを詳しく見ていきましょう。
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
▼ソロテックス(R)使用スーツジャケット （2900円）
背裏なしの軽量仕立てで、さらりと羽織れる1着。左内ポケットには収納ベルトが付いており、たたんで巻いてコンパクトに持ち運びが可能です。消臭テープ付きでニオイ対策もバッチリ、袖口はドットボタンで調整可能なワークマンらしい設計が光ります。
▼ソロテックス(R)使用スーツスラックス （2500円）
立体的なパターン設計と2WAYストレッチで動きやすさ抜群。ウエストひもは外出し・内出しが選べる仕様で、ベルト裏にはシャツの飛び出しを防ぐ滑り止めが付いています。クリースラインが取れにくい特殊加工が施されており、清潔感をキープできます。
▼ソロテックス(R)使用スーツジョガー（2500円）
裾をスピンドルで調整することで、ジョガータイプにシルエットを変えられるパンツです。スラックス同様、撥水・UVカット・防汚機能を備えており、作業現場からトラベルまでよりカジュアルでアクティブなシーンに最適です。ジャケットと合わせれば、程よく力の抜けたビジカジスタイルが完成します。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
驚きの高機能！ソロテックス(R)使用スーツの特徴ワークマンのソロテックス(R)スーツは、ストレッチ性と形態回復性に優れた繊維を採用。急な雨にも対応できる撥水加工や、自宅で洗えるウォッシャブル仕様、持ち運びに便利なコンパクト収納など、多忙なビジネスパーソンにうれしい機能が満載です。
背裏なしの軽量仕立てで、さらりと羽織れる1着。左内ポケットには収納ベルトが付いており、たたんで巻いてコンパクトに持ち運びが可能です。消臭テープ付きでニオイ対策もバッチリ、袖口はドットボタンで調整可能なワークマンらしい設計が光ります。
シーンに合わせて選べる！ 2種類のボトムスパンツは、定番の「スラックス」と、アクティブな印象の「ジョガーパンツ」の2タイプが展開。どちらもジャケットとセットアップで着用でき、用途に合わせたスタイルを選べます。
▼ソロテックス(R)使用スーツスラックス （2500円）
立体的なパターン設計と2WAYストレッチで動きやすさ抜群。ウエストひもは外出し・内出しが選べる仕様で、ベルト裏にはシャツの飛び出しを防ぐ滑り止めが付いています。クリースラインが取れにくい特殊加工が施されており、清潔感をキープできます。
▼ソロテックス(R)使用スーツジョガー（2500円）
裾をスピンドルで調整することで、ジョガータイプにシルエットを変えられるパンツです。スラックス同様、撥水・UVカット・防汚機能を備えており、作業現場からトラベルまでよりカジュアルでアクティブなシーンに最適です。ジャケットと合わせれば、程よく力の抜けたビジカジスタイルが完成します。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)