東京ディズニーシーでは、2026年4月15日（水）より、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催！

イベント期間中、ディズニーアンバサダーホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタのレストランとラウンジでも、開園25周年をお祝いした特別感たっぷりなスペシャルメニューが提供されています。

今回は、2026年5月20日よりディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」で提供される「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」後期のスペシャルメニューを紹介していきます☆

ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルメニュー（後期）

© Disney

提供期間：2026年5月20日〜2026年5月30日

販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」

2026年で開園25周年を迎えた東京ディズニーシー。

東京ディズニーシーでは、25周年アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”が2026年4月15日（水）〜2027年3月31日（水）の期間で開催中です！

ディズニーアンバサダーホテルの「シェフ・ミッキー」では、2026年5月20日から、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」後期のスペシャルメニューが登場します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ランチブッフェ

価格：

大人（13才以上）平日7,200円／土日祝日7,500円

中人（7〜12才）平日4,000円／土日祝日4,200円

小人（4〜6才）平日2,700円／土日祝日2,900円

※3才以下は無料です。

提供時間帯：ランチ

出演キャラクター：ミッキーマウス

ランチの時間帯にいただける、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ランチブッフェ。

ブッフェ台には、イベントにちなんだ華やかな彩りのお料理がずらりと並びます。

どれも本格的なお料理ばかりで、可愛らしいデザートは一口サイズで食べやすく、お子様にもうれしい！

＜メニューの一例＞

ベーコンとオニオンのムースチキンマリネ トマトドレッシングスモークサーモンとキャベツのサラダ鶏肉とアスパラガスの梅ドレッシングポテトチーズスープパスタ 桜エビのトマトソースソーセージと野沢菜のピッツァ鰯のパン粉焼き ラヴィゴットソースローストビーフチョコバナナロールケーキヨーグルトムースとブルーゼリードライフルーツのパウンドケーキピスタチオムース

※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。

※ご利用時間は80分となります。

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間（入店終了時刻）の30分後までです。

※出演キャラクターは予告なく変更になる可能性がございます。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ディナーブッフェ

価格：

大人（13才以上）平日8,100円／土日祝日8,400円

中人（7〜12才）平日4,600円／土日祝日4,800円

小人（4〜6才）平日3,300円／土日祝日3,500円

※3才以下は無料です。

提供時間帯：ディナー

出演キャラクター：ミッキーマウス

ディナーの時間帯に提供される、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ディナーブッフェ。

ランチと同様に、ブッフェ台にはイベントにちなんだ美味しそうなお料理がたくさん並びます。

お子様から大人まで楽しめるお料理が揃い、お肉から魚介、デザートまで堪能できます。

＜メニューの一例＞

ベーコンとオニオンのムースマグロの西京味噌ソーススモークサーモンとキャベツのサラダ鶏肉とアスパラガスの梅ドレッシングポテトチーズスープパスタ カツオフレークとアボカドのアーリオ・オーリオ鰯のパン粉焼き ラヴィゴットソーストウモロコシのフランローストビーフプレートチョコバナナロールケーキヨーグルトムースとブルーゼリードライフルーツのパウンドケーキピスタチオムース

※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。

※ご利用時間は90分となります。

※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間（入店終了時刻）の30分後までです。

※出演キャラクターは予告なく変更になる可能性がございます。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンク

© Disney

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ／ディナー

スプライト、ピーチネクター、エルダーフラワーシロップ、ブルーゼリー、フルーツカクテル、シュガー、チョコレート、銀粉

※こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。

※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。

※デザインはメニューごとに異なります。

ランチとディナーの時間帯に楽しめる、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンク。

イベントのカラーでもあるブルーがアクセントのカラフルなドリンクで、スプライトとピーチネクターがベースになっています。

そしてエルダーフラワーシロップの香りもよく、中にはブルーゼリーやフルーツカクテルも☆

© Disney

また東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルドリンクには、「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのオリジナルコースターが付きます。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」は25周年をお祝いするコスチューム姿で、中央にはイベントのロゴ、下部には「シェフ・ミッキー」のロゴもあしらわれています。

華やかなデザインでお祝いムードたっぷり◎

世代問わず家族で楽しめるランチとディナーのブッフェに、コースター付きのスペシャルドリンク。

ディズニーアンバサダーホテルの「シェフ・ミッキー」で提供される、「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」後期スペシャルメニューの紹介でした☆

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