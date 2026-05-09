

岡崎紗絵

日本テレビ系で7月にスタートする土曜ドラマ『告白-25年目の秘密一』のヒロイン役を、俳優の岡崎紗絵が務めることが決定した。大手化粧品会社の役員兼、「商品企画室」部長・野瀬麻里子を演じる。

本作は、松村北斗演じる主人公・雪村爽太が、幼い頃に出会った女性に25年間片想いを続ける姿を描くラブサスペンスだ。本作のテーマは、愛と執着の狭間。主人公の爽太は、岡崎演じる野瀬麻里子に対し、四半世紀もの間、想いを寄せ続けてきた。その感情が「純愛」なのか、あるいは「狂気」的な執着なのかを問いかけるとともに、25年前に起きた凄惨な事件と、登場人物たちが抱える秘密が複雑に絡み合う。

岡崎が演じる麻里子は、大手化粧品会社「野瀬化粧品」の役員兼商品企画室部長 。創業者を祖母に持ち、現社長を父に持つバックボーンから周囲には「親のコネ」と囁かれているが、実力は高く評価されている人物だ。爽太とはカフェで偶然出会うが、爽太が放った「前から知っている」という謎の言葉から物語が動き出す。

4月27日からTVerで公開されていたティザー映像に登場する“謎の少女”についても、正体が明かされた。SNSで「この少女は誰？」と注目を集めていたのは、岡崎の写真をもとに25年前のヒロインの姿をAIで再現したものであったことが判明。

さらに、爽太の親友役についてTVerで新たな動画が近日公開される予定。

岡崎紗絵（野瀬麻里子 役）コメント

――出演が決定したときの心境と、本作への意気込みをお願いします。

喜びと責任感が同時にくるような感情でした。この世界の一員になれることが今からすごく楽しみです。心から感謝いたします。物語の面白さを自分自身も楽しみながら丁寧に、大切に、演じていきたいです。――脚本を読んだときの感想をお願いします。

作品ごとミステリアスな空気を纏っているような、そんなイメージです。恋愛とサスペンスが交錯していて、一気に物語が展開されていくのがとても面白いと思いました。さっきまで心がぽっと温かく優しい気持ちになったかと思えば、次の瞬間には凍りつくような展開が待っていて、どんどんと物語にのめり込んでいきました。――雪村爽太を演じる主演・松村北斗さんの印象を教えてください。

以前ドラマでご一緒して、それ以来の共演なので楽しみです。その当時から役に真摯に向き合っている姿を目にしていたので、真っ直ぐに誠実な印象です。――岡崎さんのお写真をもとに再現された“25年前の少女”が登場するティザー映像がTVerで公開されていますが、実際にご覧になってみて、どんな感想を持たれましたか？

AIでこんなことができるんだなぁと時代を感じました。皆さんが予想されているコメントを見させていただきましたが、私の名前もあって、ちゃんとわかるんだと驚きました。25年後の私がどうなっているのか楽しみにしていてほしいです。

脚本・渡邉真子コメント

――25年前に起きた凄惨な事件にも関わるラブサスペンスとのことですが、本作の注目してほしい点を教えてください。

爽太は好きな人を驚くほど一途に思い続けたり、彼女のことを何でも知りたくて調べ尽くしたり…そんな人です。そう聞くと、ちょっとゾッとするかと思います。ですが、好きな人のことを目で追ってしまったり、SNSをチェックしたり、そんな行動を取ったことがある人は多いのではないでしょうか。それはどこまでなら許されるのか。また、誰がやるかの問題なのか。世の中は境界線が分からないグレーなことが多いです。いくら好きだからと言って踏み越えてはいけないラインはあるし、だけど遠慮ばかりしていたら幸せにはなれない。少し突飛な主人公・爽太は何をするつもりなのか、本当はどんな人なのか。彼の一挙手一投足に注目して、楽しんでいただけると嬉しいです。――松村さんと岡崎さんが演じる爽太と麻里子の関係性で注目してほしい点を教えてください。

25年も密かに片想いをしていた主人公が、彼女と接触を持つことが叶ったことからドラマはスタートします。長い長い沈黙を経て、爽太は麻里子をどうしようとしているのか…。麻里子は彼をどう受け止めるのか。二人の関係の表も裏も、現在も過去も、全てに目を凝らして見守ってほしいです。――松村さんの印象と期待していることを教えてください。

たぶん多くの脚本家が思っているかと思いますが、「こんな役をやってほしい」と色々なアイディアを掻き立てられる俳優さんです。この作品も、企画を考え出した段階から、松村さんに演じてほしい、むしろ松村さんしかいないと考えて作ってきたので、引き受けてくださり心から嬉しく思っています。爽太はかなり突飛なキャラクターですが、松村さんが演じてくだされば、その違和感も飲み込めてしまうような、そんな人物になるような気がしています。松村さんの中を通して出てきた爽太がどのような人物になるのか、私も楽しみにOAを待とうと思います。――岡崎さんの印象と期待していることを教えてください。

もう何年も前になりますが、ある作品で岡崎さんを初めて拝見した時に、なんだかとても気になり、「どなたなんだろう？」とすぐに調べた記憶があります。それ以降、様々な作品に出演なさっている姿を拝見してきて、僭越ながら色々な役が出来る方なんだろうなと感じています。今回、ご一緒することができて、とても嬉しく思っています。麻里子は、一人きりで強く凛と立っているような女性です。けれど本当は家庭環境から鎧のようなものを纏って生きていて、内側はたくさんの揺れがある人物です。岡崎さんならば、きっと素敵な麻里子像になるのではないかと楽しみにしています。