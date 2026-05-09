本拠地・マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場

【MLB】Wソックス - マリナーズ（日本時間9日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は8日（日本時間9日）、本拠地のマリナーズ戦で「2番・一塁」で先発出場し、初回に3試合ぶりとなる15号を放った。本塁打王争いではヤンキースのアーロン・ジャッジに再び並び、メジャートップに並んだ。

驚愕の一発が飛び出した。マリナーズのエース格、エマーソン・ハンコックがカウント1-0から投じた95.4マイル（約153.5キロ）のシンカーを振り抜いた。左中間スタンドに打球速度106.2マイル（約170.9キロ）、飛距離380フィート（約115.8メートル）、角度32度の一発を叩き込み、本拠地は大歓声がこだました。

村上は開幕からアーチを量産。3試合連発の衝撃デビューを飾ると、4月中旬には一時の不振を乗り越えて日本人最長タイの5試合連発を放った。3・4月だけで12本塁打をマーク。5月に入っても勢いは衰えず、7戦3発の固め打ちだ。

この日の一発で年間63本塁打ペースとし、2022年にジャッジが樹立したア・リーグ記録の62本塁打を視界に捉えている。（Full-Count編集部）