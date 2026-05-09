「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、ジーライオンアリーナ神戸）

復帰戦に臨む平本蓮（２７）＝剛毅會＝が８日、神戸市内での試合前インタビューに参加。皇治（３７）＝ＴＥＡＭ ＯＮＥ＝との対戦を前に余裕を漂わせた。

判定決着なしのスタンディングバウト特別ルール（３分×３回）での対決。「正直、皇治相手にこんな感じになってるの恥ずかしいんですけど」と苦笑いを浮かべた。「超ＲＩＺＩＮ．５ 浪速の超復活祭り」（９月１０日、京セラドーム大阪）にＭＭＡで試合をすることが決まっている中で組まれた復帰戦。「緊張感が全くなさ過ぎて。楽しもうかなと。ショーなので」と淡々と話した。

けがの影響などにより朝倉未来を１回ＴＫＯで倒した２０２４年７月以来、約１年１０カ月ぶりの実戦復帰。気負いはないながらも、復活を印象づけるにはうってつけの場となる。ボクシング世界５階級制覇王者のテレンス・クロフォード氏（米国）と食事をした際には助言をもらい「いいヒントというか、マインドをいただけた」とボクシングスキルに磨きをかけてきた。

「パンチ力、平本やばいなと思ってもらえるような試合にしたい」。復帰戦は豪快な勝利で飾ってみせる。