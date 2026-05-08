猛暑が今年も近づいています。止まらない温暖化の影響を取材しました

【写真を見る】中南米原産のアボカドを岐阜で!? ｢温暖化を逆手にとって」高校生たちが試験栽培 スタートから約5年… 目指せ“岐阜の特産品”

（松本道弥アナウンサー 岐阜市）

「ハウス内では、東海地方の厳しい暑さにも耐えられる農作物として、アボカドの試験栽培が行われています」

岐阜農林高校は地元のJAなどと協力して、6年前からアボカドの試験栽培を行っています。その理由は？



（岐阜農林高校 山田伸教諭）

「温暖化は間違いなく起こっているので、それを逆手にとって温暖化に合った作物を作る技術を確立できるように進めている」

中南米原産のアボカド なぜ岐阜で？

メキシコなど中南米原産のアボカド。生育に適した気温は20～30℃ほどと、ほかの農作物に比べ暑さに強く、最近需要も高いことから選ばれました。



5月8日、生徒が苗の剪定や「接ぎ木」の作業を行いました。



（高校3年生）

「（苗を）大切に使わないといけないので緊張したが、とても楽しかった」

アボカドは「暑過ぎてもダメ」

温暖化で昔より暖かくなる中、温室の暖房も必要なくなっていて、燃料費の心配も少なくなったアボカド。一方で、こんな課題も…



（山田教諭）

「暑過ぎてもダメ」

Q.東海地方は相当暑いですが

「40℃を超えたら、どう対応すれば持ちこたえられるか」

夢は「アボカドといえば岐阜」

試験栽培から約5年。まだ収穫できるまでには至っていませんが、このまま順調に生育すれば、今年の10月～11月ごろに収穫できる可能性も。栽培技術が確立されれば、岐阜の特産品になる期待も高まります。



（山田教諭）

「”アボカドといえば岐阜”というぐらいの産地になるのが夢。すぐに実現できるとは思えないが、ここからスタートすれば決して不可能ではない」