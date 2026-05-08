「ごはん・キムチ・スープ」が終日おかわり自由！焼肉ライクの″無限ライス″は5月17日まで開催中。

焼肉ファストフード店の焼肉ライクは、2026年5月7日から17日まで、全国の店舗で「ごはん・キムチ・スープ」が終日おかわり自由となるキャンペーンを実施しています。

焼肉セットは690円から

5月17日までの期間中に「焼肉セット」を注文すると、ごはん・キムチ・スープがおかわり自由になります。

一番お得なセットは690円の「ちょい焼きセット（うす切りカルビ＆鶏むね）」です。

焼肉ライクのごはんは、もっちり食感で粘りや甘みのある「岩手県産のひとめぼれ」を使用。焼肉に合わせて、少しかために炊き上げられています。

また、トッピングやふりかけでアレンジを楽しめるのも魅力のひとつ。卓上に置いてある「ど・ストライクふりかけ」や、「TKGトッピング」（200円）、「ちょい足しカレー」（200円）で気軽に味変することができます。

実施店舗は以下の通り。

【東京都】

新橋本店／浜松町店／田町芝浦店／渋谷宇田川町店／渋谷道玄坂店／新宿西口店／新宿南口店／高田馬場店／五反田西口店／北千住店／池袋東口店／南池袋店／秋葉原電気街店／秋葉原中央通り店／神田西口店／ 御茶ノ水店／錦糸町北口店／錦糸町南口店／武蔵小山店／飯田橋店／蒲田西口店／中野サンモール店／高円寺店／立川南口店／東久留米店／八王子店／国立店／両国店／浅草店／新宿歌舞伎町店

【千葉県】

新京成八柱駅店／船橋ららぽーと前店／柏東口店／千葉C-one店

【神奈川県】

横浜鶴屋町店／横浜関内店／川崎店／大船店／溝の口店／平塚四之宮店／海老名さがみ野店／平塚北口店／本厚木ミロードイースト店

【埼玉県】

大宮東口店／川越クレアモール店／川口駅東口店

【茨城県】

守谷サービスエリア上り店

【北海道】

札幌狸小路店／函館漁火通り店

【大阪府】

近鉄鶴橋駅店／大阪福島駅前店／天満橋店／あべの橋店／十三店／なんば御堂筋店／難波なんさん通り店

【京都府】

京都河原町蛸薬師店

【奈良県】

大和西大寺駅店

【兵庫県】

神戸三宮店

【新潟県】

新潟駅前店

【静岡県】

静岡呉服町店

【石川県】

金沢諸江店

【愛知県】

名古屋新幹線口店／名古屋上前津店／中部国際空港セントレア店

【岡山県】

さんすて岡山店／岡山下中野店

【広島県】

ekie広島店

【福岡県】

天神西通り店／小倉魚町店

【熊本県】

熊本下通店

【鹿児島県】

鹿児島天文館店

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部