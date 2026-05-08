5月5日、元「A.B.C-Z」の河合郁人（ふみと）が、料理番組『滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん』（TBS系）に出演した。番組内で“母の味”に言及したところ、SNSで炎上する事態になり、波紋を呼んでいる。

料理好きの滝沢カレンと、料理家で食育インストラクターの和田明日香が週替わりでMCを務め、ゲストを招いて料理をする同番組。今回は和田が担当で、ゲスト出演した河合とエピソードトークを展開していたが、河合のある発言が注目を集めた。

「河合さんは『世界一おいしいと思っているのが、母親のご飯』と語り、いちばん好きな料理として、お雑煮をあげました。河合さんのお母さんが作るお雑煮は、鶏肉やにんじん、ごぼう、さらに多めに入ったなるとが特徴的で、なるとから出るだしが好みだそうです。

“おふくろの味”を紹介後、河合さんは『これを作れる人じゃないと結婚できないです』と話したのです。結婚相手に、自分の母親が作る料理と同じ味を求めるような発言がSNSで拡散され、《いつの時代》など批判が殺到し、炎上する事態になったのです」（スポーツ紙記者）

問題となった「母の雑煮を作れる人じゃないと結婚できない」発言に関して、Xでは、

《河合くんの株が静かに下がった》

《こんな事言うやつと結婚したくないでしょ》

《河合推しでもドン引き発言だ！》

など、落胆する声が聞かれている。

河合は2012年に「A.B.C-Z」としてデビューし、木村拓哉や嵐の松本潤など、先輩タレントの細かい特徴をとらえた“ジャニーズものまね”でブレイクを果たす。2023年にグループを脱退後も、バラエティ番組で活躍しているが、今回の“母の雑煮”をほうふつとさせる言動を見せることもあったという。

「2022年4月、バラエティ番組『ドーナツトーク』（TBS系）に出演した際、河合さんは『最近、マザコンって認めてるんですけど、いろいろなご飯をお仕事上、食べさせてもらってますが、やっぱいちばん、母親の味がうまいですね』と、自ら“マザコン”であることを公言したのです。

一方で、2024年10月の『なりゆき街道旅』（フジテレビ系）では、『もともと結婚願望はなかったですけど、子どもがほしいですよね』と語り『ひとりで家でやることがなくなってきて……。パートナーとかがいたほうが、落ち着ける人が一緒にいると、気持ちがいまよりも落ち着けるのかな、と考えたりします』と、結婚願望があることを明かしていました。ここ数年、結婚や家庭へのあこがれをにじませる発言をする場面がしばしば見られましたが、アイドルを卒業したこともあってか、結婚について考える機会が増えていたのかもしれません」（芸能記者）

しかし、テレビで披露する“マザコンキャラ”に対して、共演する女性陣からは辛辣な反応を示されことも……。

「2022年の『ドーナツトーク』では、恋人が作る料理の味が母親の作るものと違っていた際のことを聞かれ、河合さんは『僕、ちょっと言っちゃいますね。これ薄く感じない?って』と話し、スタジオにいたMCの鷲見（すみ）玲奈さんや水野美紀さんをはじめ、女性陣から『やだ〜!』と悲鳴があがっていました。

今回の“母親の雑煮発言”に関しても、番組のなかで和田さんから『河合さんが作るんでしょ? なに、作ってもらおうとしてんの』『奥さんには、奥さんが食べてきた雑煮の味があるんだから。“俺に寄せろ”っていうのはよくないんじゃないですか?』と、冗談まじりではあったものの、お説教を受けることになりました。かつてアイドルとして活躍した河合さんが、女性共演者から総スカンされるという、少々、寂しい構図になってしまっています」（同前）

現在38歳の河合。“理想のパートナー”とはめぐり会えるか。