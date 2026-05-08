すかいらーくレストランツ（東京都武蔵野市）のしゃぶしゃぶ食べ放題・バイキングの専門店「しゃぶ葉」が、「初夏の牛たんフェア」を5月14日から期間限定で実施します。

【えっ！】牛たん 食べ放題、牛たん＆国産牛 食べ放題コースの対象“肉”がすごい！ アレンジした食べ方も紹介！

同フェアは、昨年も行われ、累計提供数約671万皿を記録した人気企画で、SNSで「おいしすぎる」などと話題となり、終了後に「再開してほしい」といった復活を望む問い合わせが多くあったことから今年も実施することになったということです。

提供される牛たんは、食感にこだわり、世界中から厳選。しゃぶしゃぶする事で、ヘルシーに楽しむことができます。

コースは「牛たん 食べ放題」「牛たん＆国産牛 食べ放題」から選ぶことができ、「牛みすじ」「豚ロース」「豚肩ロース」、群馬県赤城山の自然の中で育った「赤城山麓豚」なども食べることができます。

また、だしは鶏がらスープとレモン果汁に柑橘系の爽やかな香りが特徴のコブミカンの葉を加えた「レモンハーブだし」と、牛テールの白湯スープと野菜のだしを合わせた優しいうまみが特徴の新商品「牛テールだし」から選ぶことができる上、タレは「瀬戸内塩レモンだれ」にすることも可能です。

「牛テールだし」を開発した同社の担当者は「野菜にも各種お肉にも合うように、じっくり炒めた野菜から抽出しただしと牛テールのバランスを取りました。牛テールのうまみはしっかりありつつ、脂っこさを感じさせない上品な味わいで、あえて濃厚に抽出しすぎず牛たんや野菜のうまみを引き立てるすっきりとしただしに仕上げました」とコメントを寄せています。

「牛たん 食べ放題コース」の価格は、平日ランチが3519円（以下、税込み）、平日ディナーが4179円。土日祝はプラス220円。また、小学生は1099円、幼児は無料です。