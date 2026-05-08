浙江大学、「エンボディドAI」など三つの学部専攻を新設―中国

浙江大学は6日、「エンボディドAI」「エネルギー貯蔵科学・工学」「スマート工学・クリエーティブデザイン」の三つの学部専攻を新設し、今年から学生募集を開始すると発表した。中国新聞網が伝えた。

中国教育部は先日公表した「一般大学学部専攻目録（2026年）」で、新たに「学際分野」カテゴリーを新設。第1弾として、「未来ロボティクス」「学際工学」など既存11専攻に加え、「エンボディドAI」「BMI（ブレイン・マシン・インタフェース）科学・技術」「ネットワーク工学」「深地層科学・工学」の四つの新専攻を設けた。

浙江大学のエンボディドAI専攻は、制御科学、AI（人工知能）、コンピューターサイエンス、航空宇宙分野などにおける同大学の学際的優位性を融合し、将来のエンボディドAI分野の科学者および産業界のリーダーの育成を目指す。カリキュラムには、大規模言語モデルとAIエージェント技術、エンボディドナビゲーション・制御、マルチモーダル知覚・融合など、最先端の学際的分野が含まれる。卒業生は、AIロボット、自動運転、スマート物流、先端製造などの分野で活躍することができる。

エネルギー貯蔵科学・工学専攻は動力工学および工学熱物理分野を基盤とし、電気工学、化学工学・技術、材料科学・工学、機械工学、制御科学・工学などの分野と連携し、エネルギー貯蔵分野の人材育成を目指す。カリキュラムは物理的エネルギー貯蔵、化学的エネルギー貯蔵、水素貯蔵、熱エネルギー貯蔵、エネルギー貯蔵システム統合など、全技術分野を網羅するとともに、AIやビッグデータなどの新興技術も取り入れる。卒業生はエネルギー貯蔵システム、電池研究開発、スマートエネルギーなどの分野で活躍することができる。

スマート工学・クリエーティブデザイン専攻は、浙江大学が有するAIやデザインなど学際的・総合的優位性を基盤とし、最先端技術を実際の製品、体験、未来のライフスタイルへ転換できる学際融合型イノベーション人材の育成を目指す。学生はAI技術、デザインインタラクション、学際総合科目などを体系的に学ぶことで、確かな工学技術の基礎と革新的デザイン能力を身につける。卒業生はスマート製品・インターネット、スマートハードウェア・未来モビリティ、映像・デジタルエンターテインメント、文化科学技術などの分野で活躍することができる。（提供/人民網日本語版・編集/NA）