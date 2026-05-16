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YouTubeチャンネル「ナナジャパ」に出演する秘境・廃村・事故現場探索系YouTuberの琴美が「【東尋坊殺人事件】顔も名前も伏せられた残虐な少年犯罪。20歳青年を絶壁へ追い詰めた凄惨リンチの闇深層」を公開した。2019年に福井県の東尋坊で起きた痛ましい事件の概要を振り返り、集団心理が引き起こす凶行のメカニズムについて解説した。



動画は、福井県坂井市の名勝であり、自殺の名所としても知られる東尋坊から始まる。琴美は、2019年10月にこの地で起きた「東尋坊殺人事件」の凄惨な全容を語り始めた。被害者となった20歳の嶋田友輝さんは、主犯格の少年らとのトラブルをきっかけに、執拗な暴行を受けたという。「顔の輪郭が分からないほど」殴られ、車のトランクに監禁されるなど、長期間にわたるリンチの末、最終的に高さ約20メートルの崖の上から飛び降りを強要された。



事件の特異な点として、犯行グループが17歳から19歳の少年6人に加え、40歳の成人男性が混ざっていたことが挙げられる。琴美は、主犯格以外の少年らが不定期刑という判決を受けたことに対し、「本当に軽い刑だと思いました」と見解を述べている。さらに、グループが結成からわずか1ヶ月ほどの関係であったことに触れ、残酷な行為がエスカレートした背景を考察した。



琴美は、1対1であればここまでの暴行には至らなかったと推測し、「みんなで集まるからそれがどんどん大きくなって、集団でいることによって犯罪意識が薄まっているのではないか」と、集団心理の恐ろしさを指摘している。少し暴行に加わっただけで「お前ら全員共犯だからな」と洗脳され、連帯感という名の同調圧力が若者たちを狂気に駆り立てたと説を展開した。



美しい景勝地で起きた凄惨な事件を通じて、集団化することで個人の道徳観が麻痺する恐ろしさが浮き彫りとなった。既存のメディアがあまり深く報じない少年犯罪の闇と、集団心理が引き起こす負の連鎖について、深く考えさせられる内容となっている。