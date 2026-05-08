Photo: 田中宏和

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

革製品って、ケアが大変、重い、硬いみたいなイメージありますよね。でも、このバッグはちょっと違いました。

兵庫県たつの市の皮革製造メーカーに眠るデッドストック革を再利用することで生まれた「まいにちレザートート」。本革製なのに重さ約400gという、手軽さに特長があるアイテムです。

捨てない。使い続けるという選択

Photo: 田中宏和

“デッドストック” とは売れ残りという意味。試作で使われた端材やわずかな色ブレ・色むら、少しのキズやシミがあるという理由で弾かれてしまった高品質な革です。

これらの革に命を吹き込む取り組みが、今回のプロジェクト。多少のキズを天然皮革ならではの個性として受け入れ、愛用する。モノを大切にして、長く愛用したいと考える人に共感してもらいたい。そんなアイテムです。

裏地がないのに毛がつかない

Photo: 田中宏和

「まいにちレザートート」は、軽量化を実現するために裏地を省いています。

荷物にケバがつきそうで気になるところですが、心配は無用。革の裏面に特殊加工を施すことで毛羽立ちをしっかり抑制。ハンカチやガジェットをそのままポイッと放り込んでも問題ありません。

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マチは約12cmあり、日用品をザックリと入れられる収納力があるので、ビジネスシーンにも普段使いにも対応。気軽に毎日使えるから、「まいにちレザートート」。とりあえず持ち出す一軍バッグとして、申し分ない一品です。

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ポケットは必要最小限という印象ですが、内ポケットが2つに分割されているので小物類の迷子問題を解消してくれています。

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手持ちでも、肩掛けでも、その日の気分で

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ナスカン式で脱着できるショルダー紐は72〜140cmまで調整可能になっていて、シーンに合わせたスタイリングが楽しめます。ショルダー紐を使わないときはDカンが正面から見えない仕様なので、見た目のスッキリ感もキープ。

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柔らかい革素材ながら底板が付属しているので、バッグの型崩れもしっかり防げますし、折り畳めばコンパクトに持ち運べるので、サブバッグとしても活躍してくれるでしょう。

流行に左右されないロングラスティングデザイン

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“足すのではなく、引く” という「まいにちレザートート」のコンセプトは、余計な装飾を削ぎ落としたシンプルなフォルムを実現。どんなコーデにも合わせやすく、気取らないナチュラル感を演出してくれます。

Photo: 田中宏和

使うほどに柔らかさと風合いが増していく本革ならでは素材感は、毎日使いつづけることで育てていく楽しさも味あわせてくれるでしょう。

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「まいにちレザートート」には、何色が届くかお楽しみという「カラー指定なしオプション」が用意されているほか、ブラック・キャメル・ブラウン・レッドの4色展開です。

ムダをなくすというコンセプトに基づいた「ガチャ割」にも注目して欲しいこのトートバッグについては、以下のリンク先からご確認ください。

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Source: CoSTORY

本記事にて紹介する製品は、DROPより製品貸し出しを受けております。