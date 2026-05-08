歌舞伎俳優中村芝翫（60）と中村橋之助（30）が8日、都内で、国立劇場6月歌舞伎鑑賞教室「仮名手本忠臣蔵」（6月5日〜20日、サンパール荒川）の取材会を行った。

「仮名手本忠臣蔵」から五段目、六段目を上演する。主要な役の多くがダブルキャストで、芝翫と橋之助は早野勘平、原郷右衛門を交互出演で演じる。

長男橋之助は、元乃木坂46で女優の能條愛未（31）と結婚したばかり。芝翫は「6月はめでたい結婚の後なんでね。そのオーラを感じながらつとめさせていただきたい」と話した。「何よりも娘ができたのがうれしくてね。『うちの娘でございます』と紹介するのが楽しみ」とあらためて祝福。「僕の同級生に乃木坂ファンが結構おりましてね。いつ会わせてくれるんだと、そんな連絡ばかりが多ございます」と明かした。

自宅では妻三田寛子（60）が能條に着物を教えているという。「そのついでに、自分の苦労話を愛未ちゃんにしてるんですよ。うちの女房、そういうことあんまり言わなかったもんですからね。それを聞くのが今、楽しかったりしますね」と話した。