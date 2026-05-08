中道改革連合の安住淳・前共同幹事長（64）は同党の結党を主導した。先の総選挙で大敗を招いたにもかかわらず、いまだその責任について、自ら語っていない。地元からも不満の声が上がる中、ご本人は都内の超高級マンションで優雅に蟄居（ちっきょ）中なのである。

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【写真を見る】港区「3億円マンション」にタクシーで… 安住淳氏“現在の姿”

港区の超一等地

安住氏は、2月8日の投開票日に開票センターで開かれるはずの記者会見を直前になってドタキャン。それ以来、永田町で姿を見かけることはない。

「落選後、安住氏が記者団の前に姿を見せたのは、2月28日に宮城県仙台市内で行われた立憲民主党の会合後の囲み取材の一度切りです」（政治部デスク）

「週刊新潮」が雲隠れ中の氏の姿を捉えたのは4月某日の昼下がり。立ち寄り先の都内ホテルからタクシーで向かった先は、東京・港区の超一等地に立つ6階建ての瀟洒（しょうしゃ）なマンションだった。安住氏はその建物の最上階、106平方メートルのメゾネットタイプの部屋で暮らしているのだ。

安住淳・前共同幹事長

「マンションがある土地の現在の単価は1平方メートルあたり約300万円です。安めに見積もっても売却価格は3億5000万円を下らないでしょう。港区でも特に人気のエリアで、なおかつ地下鉄・表参道駅まで徒歩で10分程度とかなりの好条件がそろっています。実際に売却する場合、売主の言い値で価格はもっとつり上げられるはずです」（不動産関係者）

先見の明

安住氏は2019年4月に7000万円のローンを組んでこの部屋を購入した。

「購入価格は約1億4000万円。現在の価格は当時の倍以上になったわけです。都心の不動産はコロナ禍後、外国人投資家の資金が流入してハネ上がりましたから」（前出の不動産関係者）

つまり、最高のタイミングで資産を手に入れたことになる。

「新党に関する選挙の見通しは甘かった。他方、資産形成の面では先見の明があったのかもしれません」（前出のデスク）

地元事務所を縮小

4年前にはローンも完済。議員バッジを失っても生活には困らないのだろう。落選から2カ月を経ても安住氏が地元で再起を図っている様子はないという。

「安住先生が宮城県入りしたのは、落選直後と、2月末に開かれた立民の会合に出席した時くらい。石巻市を含む選挙区の宮城4区で支援者にあいさつ回りをしているという話も、一切聞いていません」

とは、地元の立憲民主党関係者。

「地元事務所も4月末に縮小するそうです。秘書を1人だけ残して、残り数名のスタッフは全員解雇すると聞いています」（同）

引きこもり

政治ジャーナリストの青山和弘氏が言う。

「安住氏は、衆院選前に中道結成について異論を唱える議員に対し“お前らは何も分かっていない、黙っていろ！”と、かなり高圧的に言い返していました。ところが、中道が大敗して落選した途端に、おわびも説明もせず家に引きこもるようになって表に出てこなくなりました。本人は周囲に“最近、よく眠れない”と漏らしているといいます。一方、落選した前立民議員らは安住氏について“絶対に許さない”と口々に言っています」

先の立民関係者は、

「4月末、地元で安住先生の後援会が開かれて、そこで何らかの説明があるようですが、はっきり言って遅過ぎます。2月の敗戦の時点で説明責任があったのに、ここまで放置するだなんて。選挙区には有力な後継者がおらず、本人もまだ政治家を続けるべきか迷っているのでしょう」

と、嘆息する。

果たして、安住氏はなんと答えるか。本人を電話で直撃した。

――地元のスタッフを解雇する？

「経済的なこともあり、事務所を縮小するだけです」

――総選挙での敗北に関して説明がなされていないことに批判の声が上がっている。次の選挙には出馬するつもりなのか？

「大きなお世話です」

有権者からの人気がいまひとつというのも、分かる気がする。

「週刊新潮」2026年5月7・14日号 掲載