8日午前3時50分ごろ、茨城県、埼玉県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、茨城県の筑西市、埼玉県の熊谷市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□茨城県

筑西市



□埼玉県

熊谷市

■震度2

□茨城県

土浦市 茨城古河市 石岡市

下妻市 常総市 取手市

つくば市 守谷市 坂東市

かすみがうら市 桜川市 つくばみらい市

八千代町 水戸市 笠間市

小美玉市 茨城町 城里町

東海村





□埼玉県行田市 加須市 東松山市羽生市 鴻巣市 深谷市久喜市 滑川町 ときがわ町さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま岩槻区春日部市 上尾市 草加市桶川市 北本市 川島町宮代町□栃木県宇都宮市 足利市 栃木市佐野市 鹿沼市 小山市真岡市 下野市 芳賀町壬生町 野木町 高根沢町□群馬県太田市 館林市 板倉町群馬明和町 邑楽町□千葉県野田市 鎌ケ谷市 印西市□東京都東京中野区 東京杉並区 東京板橋区東京足立区

■震度1

□茨城県

結城市 龍ケ崎市 牛久市

茨城鹿嶋市 潮来市 稲敷市

行方市 鉾田市 美浦村

阿見町 五霞町 境町

利根町 日立市 常陸太田市

ひたちなか市 常陸大宮市 大子町



□埼玉県

本庄市 嵐山町 小川町

吉見町 鳩山町 東秩父村

埼玉美里町 さいたま西区 さいたま中央区

さいたま桜区 さいたま緑区 川越市

川口市 所沢市 狭山市

越谷市 蕨市 戸田市

朝霞市 志木市 和光市

新座市 八潮市 富士見市

三郷市 蓮田市 坂戸市

幸手市 鶴ヶ島市 日高市

吉川市 ふじみ野市 伊奈町

毛呂山町 越生町 松伏町

秩父市 横瀬町 皆野町

長瀞町



□栃木県

栃木さくら市 那須烏山市 益子町

茂木町 市貝町 栃木那珂川町

日光市 大田原市 矢板市

那須塩原市



□群馬県

前橋市 高崎市 桐生市

伊勢崎市 渋川市 安中市

みどり市 玉村町 千代田町

大泉町 沼田市 東吾妻町

片品村



□千葉県

千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉美浜区

市川市 船橋市 松戸市

成田市 習志野市 柏市

市原市 流山市 八千代市

我孫子市 浦安市 白井市

栄町 東金市 香取市

神崎町 芝山町



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京墨田区

東京江東区 東京品川区 東京目黒区

東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区

東京豊島区 東京北区 東京荒川区

東京練馬区 東京葛飾区 東京江戸川区

八王子市 武蔵野市 三鷹市

東京府中市 調布市 町田市

小平市 日野市 東村山市

国分寺市 東大和市 西東京市

青梅市



□福島県

白河市 田村市 西郷村

棚倉町 玉川村 いわき市



□神奈川県

横浜神奈川区 横浜中区 横浜港北区

横浜旭区 横浜緑区 横浜瀬谷区

川崎中原区 川崎高津区 川崎宮前区

平塚市 大和市 相模原緑区

相模原南区 厚木市 南足柄市

山北町 箱根町 湯河原町



□山梨県

山梨北杜市 甲斐市 笛吹市

甲州市 富士川町 大月市

富士河口湖町



□静岡県

熱海市 伊豆市 東伊豆町

富士宮市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。