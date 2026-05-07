女優の博多彩葉（はかた・いろは＝20）が27日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】ソファに先っちょくっつけて…艶姿に磨きがかかった博多彩葉

2025年12月の同誌で「いろは」名義でグラビアデビュー。その後、3月に再登場した際に4月の△▽デビューを告白してファンを仰天させた。



オトナデビュー後初登場。自身のインスタグラムには素肌にTシャツ姿でお風呂に入るドキドキショットを掲載し「まさか3回も掲載して頂けるとは思わなかった…みんな見てくれるかな?」とアピールした。



さらに、掲載が決まって集英社を訪れた際の画像も掲載。「1枚目は3回目の掲載が決まって行った時の写真。2枚目は初めて行って、#週プレ の面接を受けた時の写真です!」と紹介した。「こうして並べてみると感慨深いな」としみじみ。「初めて行った集英社さんはとても広くて、知ってる漫画や作品がたくさんあって、ちょーワクワクしたのを覚えています!実際に関わらせて頂いて、こうして形になるまでに沢山の人が関わっているんだって知って驚きました 集英社のみなさま、本当にありがとうございます」と感謝の思いもつづった。



同号は溝端葵が表紙＆巻頭を担当。山崎あみ、瀧山あかね、山田あい、「アニメクラシックス ANISON Fire FES」公式コスプレイヤー「Team クラ・コス」コラボ 変幻自在のヒロインズ!!!の花咲楓香・波崎天結・成瀬いな、神田あいり、琴雛ひなも登場している。



（よろず～ニュース編集部）