水上恒司とユンホ（東方神起）が自転車で国際指名手配犯を追う！映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』本編映像解禁

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水上恒司、ユンホ（東方神起）、福士蒼汰、オム・ギジュンらが出演する映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日全国公開）より、手に汗握るスリリングな自転車チェイスシーンを収めた本編映像が解禁された。

■福士蒼汰＆オム・ギジュンが新宿を駆け抜ける

本作の舞台となるのは、様々な野望と欲望が渦巻く、「東アジアの魔都・歌舞伎町」。韓国で累計動員4,000万人を突破している『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメント超大作となっている。

今回解禁されたのは、自転車チェイスシーンの本編映像。夜の新宿を猛然と駆け抜けるのは、国際指名手配犯・村田蓮司（福士蒼汰）と、その右腕キム・フン（オム・ギジュン）。そして、彼らを追うのは、新人刑事の相葉（水上恒司）と韓国のエリート刑事チェ・シウ（ユンホ）だ。

パトカーさえも追いつくことのできない混雑した夜の街で、彼らが選択した追跡手段は、まさかの「自転車」だった。相葉が跨るのは年季の入ったママチャリ。必死の形相でペダルを漕ぎ、「足が千切れても、絶対新宿から逃がさねえぞ！」と絶叫しながら猛追する。何台もの自転車と警察官の集団が車道を爆走し、並走する車の間を縫うように走り抜ける様子は圧巻。

エリート刑事でありながら、相葉の尋常ならざる気迫に押され、共に必死のパッチで自転車を漕ぎ進めるチェ・シウの姿も。通行人を交わしながら逃げる村田とキム、そして執念で食らいつく警察チームとのギリギリの攻防が、観る者を一瞬たりとも飽きさせない内容となっている。

犯罪集団の追跡という緊迫した状況下で、あえて“ママチャリ”で全力疾走するというユーモア漂うシチュエーション。内田英治監督によるダイナミックなカメラワークとスピード感溢れるカット割りによって、極上のエンターテインメント・アクションへと昇華。

カオスと化した新宿の公道で繰り広げられる、熱狂のアクションシーンの数々に期待が高まる。

■映画情報

『TOKYO BURST-犯罪都市-』

5月29日（金）TOHOシネマズ日比谷他 全国公開

監督：内田英治

脚本：三嶋龍朗 内田英治

音楽：小林洋平

出演：水上恒司 ユンホ（東方神起）

渋川清彦 青柳翔 ヒコロヒー

長谷川慎 井内悠陽 木下暖日 とにかく明るい安村

霧島れいか 後藤剛範 ・ 上田竜也 ・ 菅原大吉 ソンハク

パク・ジファン 鶴見辰吾 ピエール瀧

オム・ギジュン 福士蒼汰

主題歌：THE RAMPAGE「BLACK TOKYO」

Secondary Theme Song：THE RAMPAGE「Maverick」

配給：KADOKAWA/BY4M STUDIO

配給協力：MAJOR9

(C)2026「TOKYO BURST」フィルムパートナーズ

■関連リンク

映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』公式サイト

https://movies.kadokawa.co.jp/tokyoburst/