インターネットイニシアティブは1日、MVNOサービス「IIJmio」で開催中の「スマホ大特価セール」について、対象機種を追加した。また、一部機種は対象外となった。

スマホ大特価セールは、6月8日までの期間限定で開催されているキャンペーン。期間やキャンペーン内容は変更される場合がある。

期間中、「ギガプラン」に他社から乗り換え（MNP）で対象端末と同時に申し込むと、対象端末を割引価格で購入できる。

5月1日にキャンペーン対象に加わったのは、「Galaxy A36 5G」（2万9800円）や「Google Pixel 7a」（2万9800円）、「Xiaomi 15T（12GB/512GB）」（4万9800円）、iPhoneの中古品。「iPhone 14（128GB）」の未使用品は5万9800円、「iPhone 13（256GB）」の美品は9980円などとなっている。

5月1日追加分 機種名 一括価格 分割価格（24回） Galaxy A36 5G 2万9800円 1243円 iPhone SE(第3世代)（64GB）良品 4980円 209円 Google Pixel 7a 2万9800円 1243円 iPhone SE(第2世代)（64GB）良品 2990円 126円 iPhone 13（256GB）美品 9980円 418円 Xiaomi 15T（12GB/512GB） 4万9800円 2076円 iPhone 14（128GB）未使用品 5万9800円 2493円

スマホ大特価セールは主に月の初めに対象端末の追加・変更が行なわれているが、4月23日にも一部端末が追加された。4月23日にキャンペーン対象に加わったのは、「AQUOS R10（12GB/256GB・512GB）」（6万9800円）や「motorola razr 50 ultra」（8万9800円）、「AQUOS sense9（6GB/128GB）」（2万7800円）、「Xperia 5 IV（8GB/256GB）」（3万9800円）。これらの端末は5月1日以降も引き続き対象となっている。

4月23日追加分 機種名 一括価格 分割価格（24回） AQUOS R10（12GB/256GB） 6万9800円 2909円 AQUOS R10（12GB/512GB） 7万9800円 3326円 motorola razr 50 ultra 8万9800円 3743円 AQUOS sense9（6GB/128GB） 2万7800円 1160円 Xperia 5 IV（8GB/256GB） 3万9800円 1659円

対象端末の中には、一時的にキャンペーン対象外となっていたものが5月1日に復活した形でラインアップされた端末も含まれる。

なお、一部端末は新たにキャンペーン対象外となっており、4月23日には「AQUOS R9」や「POCO F7 Ultra（12GB/256GB・512GB）」が、5月1日には「Zenfone 12 Ultra（16GB/512GB）」や「Galaxy S24 FE」、「Google Pixel 8」などが除外された。