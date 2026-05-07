IIJmio「スマホ大特価セール」に「Xiaomi 15T」や中古iPhoneなど追加
インターネットイニシアティブは1日、MVNOサービス「IIJmio」で開催中の「スマホ大特価セール」について、対象機種を追加した。また、一部機種は対象外となった。
スマホ大特価セールは、6月8日までの期間限定で開催されているキャンペーン。期間やキャンペーン内容は変更される場合がある。
期間中、「ギガプラン」に他社から乗り換え（MNP）で対象端末と同時に申し込むと、対象端末を割引価格で購入できる。
5月1日にキャンペーン対象に加わったのは、「Galaxy A36 5G」（2万9800円）や「Google Pixel 7a」（2万9800円）、「Xiaomi 15T（12GB/512GB）」（4万9800円）、iPhoneの中古品。「iPhone 14（128GB）」の未使用品は5万9800円、「iPhone 13（256GB）」の美品は9980円などとなっている。5月1日追加分 機種名 一括価格 分割価格（24回） Galaxy A36 5G 2万9800円 1243円 iPhone SE(第3世代)（64GB）良品 4980円 209円 Google Pixel 7a 2万9800円 1243円 iPhone SE(第2世代)（64GB）良品 2990円 126円 iPhone 13（256GB）美品 9980円 418円 Xiaomi 15T（12GB/512GB） 4万9800円 2076円 iPhone 14（128GB）未使用品 5万9800円 2493円
スマホ大特価セールは主に月の初めに対象端末の追加・変更が行なわれているが、4月23日にも一部端末が追加された。4月23日にキャンペーン対象に加わったのは、「AQUOS R10（12GB/256GB・512GB）」（6万9800円）や「motorola razr 50 ultra」（8万9800円）、「AQUOS sense9（6GB/128GB）」（2万7800円）、「Xperia 5 IV（8GB/256GB）」（3万9800円）。これらの端末は5月1日以降も引き続き対象となっている。4月23日追加分 機種名 一括価格 分割価格（24回） AQUOS R10（12GB/256GB） 6万9800円 2909円 AQUOS R10（12GB/512GB） 7万9800円 3326円 motorola razr 50 ultra 8万9800円 3743円 AQUOS sense9（6GB/128GB） 2万7800円 1160円 Xperia 5 IV（8GB/256GB） 3万9800円 1659円
対象端末の中には、一時的にキャンペーン対象外となっていたものが5月1日に復活した形でラインアップされた端末も含まれる。
なお、一部端末は新たにキャンペーン対象外となっており、4月23日には「AQUOS R9」や「POCO F7 Ultra（12GB/256GB・512GB）」が、5月1日には「Zenfone 12 Ultra（16GB/512GB）」や「Galaxy S24 FE」、「Google Pixel 8」などが除外された。