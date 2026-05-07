3時間で身につく、質問設計の型と業務効率化ノウハウ！ HRインスティテュート「生成AIを活用した業務効率化研修」

記事ポイント 株式会社HRインスティテュートが2026年5月28日(木)にオンライン公開セミナーを開催します生成AIの基礎から実践まで3時間で習得できるプログラムで、受講料は16,500円（税込）ですZoomのブレイクアウト機能を使った参加型・実践型の演習が中心の研修です 株式会社HRインスティテュートが2026年5月28日(木)にオンライン公開セミナーを開催します生成AIの基礎から実践まで3時間で習得できるプログラムで、受講料は16,500円（税込）ですZoomのブレイクアウト機能を使った参加型・実践型の演習が中心の研修です

生成AIを「なんとなく知っている」状態から、翌日の業務で即使える状態へ。

3時間で実務レベルのスキルを習得できる公開講座が、2026年5月28日(木)にオンラインで開催されます。

主催するHRインスティテュートは、1993年設立のビジネスコンサルティング・研修プログラムの企画・開発・実施を手がける企業です。

HRインスティテュート「生成AIを活用した業務効率化研修」





開催日時：2026年5月28日(木) 14:00〜17:00開催形式：オンライン（Zoom）時間：3時間料金：16,500円（税込）／1名対象：若手〜中堅社員・管理職・リーダー層・生成AI初心者〜基礎レベルの経験者

本研修は、生成AIの基礎理解から文章作成・企画アイデア創出・質問設計（プロンプト）まで、日常業務で即効果が出る実践スキルを3時間で体系的に学ぶプログラムです。

講義だけでなく、Zoomのブレイクアウト機能を活用した受講者同士の対話と演習が中心に設計されており、その場で生成AIを実際に操作しながら学びを定着させます。

業界・職種を問わない汎用的な内容のため、企画・管理・営業・事務など幅広い職種の方が対象です。

ChatGPTなどを使ってみたものの欲しい回答が得られなかった方や、AIを使いこなす社員と使い方が分からない社員の格差に悩む管理職層にも最適なプログラムになっています。

研修の内容とタイムテーブル

3時間のプログラムは、生成AIの基礎理解から始まり、段階的に実務への応用へと進みます。

演習を交えながら「どの業務に使えるのか」「狙ったアウトプットを得るための質問設計」「業務への定着方法」を実際に体験しながら習得できる構成です。

1. 生成AIの基礎理解2. 生成AIによる業務効率化（演習：時間がかかっている作業の洗い出し）3. 狙ったアウトプットを得る質問設計4. 文章作成の効率化（演習あり）5. 企画・アイデア創出への活用（演習あり）6. 実務への落とし込み

「文章作成やアイデア出しに時間がかかっている」「部署や職種を超えて効率化のヒントを得たい」といった課題を持つ方を対象に設計されています。

研修を通じて、自分の業務に使えるAI活用シーンが明確になり、回答の質を上げる質問設計の型が身につきます。

他業界の活用事例からもヒントを得られるため、組織全体でのAI活用を推進したい管理職やリーダー層にも実践的な学びが得られます。

受講後に期待できる変化

本研修では「明日から業務で実践できる」スキルの習得を最大の目標に置いています。

受講後は資料・文章作成のスピードが大幅に向上し、質問設計（プロンプト）の型を身につけることで、生成AIからより精度の高い回答を引き出せるようになります。

初心者から基礎的な利用経験者まで幅広く参加できるレベル設計で、「知っている」状態から「業務で使いこなせる」状態への引き上げを3時間で実現します。

2026年5月28日(木)14:00〜17:00のオンライン開催で、1名あたり16,500円（税込）で受講できます。

申し込み詳細は主催者の公式サイトに掲載されます。

HRインスティテュート「生成AIを活用した業務効率化研修」の紹介でした。

よくある質問

Q. 研修への参加に必要なスキルレベルはどの程度ですか。

A. 生成AIの初心者からChatGPTなどの基礎的な利用経験者まで幅広く参加できる設計です。

業界・職種も問いません。

Q. オンライン開催の場合、どのような方法で参加しますか。

A. Zoomを使ったオンライン形式で、ブレイクアウト機能を活用した参加型・実践型の演習が実施されます。

Q. 受講費用の詳細はどこで確認できますか。

A. 受講料は1名あたり16,500円（税込）で、申し込み方法などの詳細は主催者の公式サイトに掲載されます。

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