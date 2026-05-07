こんなに見せて大丈夫？韓国人気チア、美背中あらわな“ざっくりドレス”でファン魅了「あなたに夢中」

韓国の人気チアリーダー、イ・ダヘの美スタイルがファンを魅了している。

【写真】イ・ダヘ、目を疑う非現実的スタイル

イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新。「はい？」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、楽屋と思われる室内でリラックスした表情を見せるイ・ダヘが写っている。背中が大胆に開いた黒のホルターネックドレスを着用し、カメラに向かってウィンクをしたり、頬杖をついて凛とした表情を見せたりするなど、魅力あふれる姿を披露している。

華奢な肩のラインやスラリとした美背中をあらわにし、多くのファンをくぎ付けにさせたイ・ダヘ。彼女の投稿には「あなたに夢中です」「美しいオーラを放っている」「ビューティフル…」「綺麗すぎる」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

1999年8月4日生まれで26歳のイ・ダヘは、2019年からチアガールとして活動を開始。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務める一方、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースではリポーターとしても活躍している。2023年以降は台湾を拠点に活動の幅を広げ、現地での高い人気を背景に、2024年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手デビューも果たしている。