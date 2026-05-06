藤本美貴、子どもに“トラウマ”作らせない工夫に共演者「すごい」感心
タレントの藤本美貴（41）が、5日放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）に出演。子どもにトラウマを作らせない工夫を明かした。
【写真】「私の大好きな写真」藤本美貴が公開した我が子の“お気に入りショット”
この日の放送は「親子のお悩み＆プロの教え方公開 自転車練習SP！」と題し、子どもの自転車の練習をテーマにトークを展開した。
子どもの自転車の練習について、共演した横澤夏子から「やる気はどうやって出させた？」と聞かれ「ウチは絶対、転ばせなかったかも…」と回答。「怖いってなるから、転ぶと。もう転ぶちょっと前にすって押さえて、ちょっと離してすっと押さえて。で、全然怖くない、絶対転ばないよみたいな」「あとはあなたが漕ぐだけみたいな」などと説明した。
横澤が「トラウマを持たせないってことですよね。でも、いずれ転んじゃうときもあるでしょ？」と聞かれると、「えらい！泣かなかったじゃん、すごい！って」「泣く前に『泣かなかったじゃん』って」と回答。共演者は「すごい」と感心していた。
13日深夜0時45分まで、TVerで見逃し配信中。
【写真】「私の大好きな写真」藤本美貴が公開した我が子の“お気に入りショット”
この日の放送は「親子のお悩み＆プロの教え方公開 自転車練習SP！」と題し、子どもの自転車の練習をテーマにトークを展開した。
子どもの自転車の練習について、共演した横澤夏子から「やる気はどうやって出させた？」と聞かれ「ウチは絶対、転ばせなかったかも…」と回答。「怖いってなるから、転ぶと。もう転ぶちょっと前にすって押さえて、ちょっと離してすっと押さえて。で、全然怖くない、絶対転ばないよみたいな」「あとはあなたが漕ぐだけみたいな」などと説明した。
横澤が「トラウマを持たせないってことですよね。でも、いずれ転んじゃうときもあるでしょ？」と聞かれると、「えらい！泣かなかったじゃん、すごい！って」「泣く前に『泣かなかったじゃん』って」と回答。共演者は「すごい」と感心していた。
13日深夜0時45分まで、TVerで見逃し配信中。