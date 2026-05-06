TVアニメ『寄宿学校のジュリエット』第2クールEDテーマに、中川翔子「Twilight Magic」が決定！

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「週刊少年マガジン」で連載され、コミックス累計420万部を突破し、2018年にはTVアニメ化した『寄宿学校のジュリエット』。そんな大人気学園ラブコメを手掛けた金田陽介の最新作『黒猫と魔女の教室』第2クールのエンディング・テーマに中川翔子『Twilight Magic』が決定！本人からコメントも到着した。

中川翔子の歌手デビュー20周年を記念した新曲「Twilight Magic」は、5月5日の誕生日に行われた「中川翔子 20th Anniversary Birthday Live」にて発表された。

毎週日曜23時30分よりCBC/TBS系28局「アガルアニメ」枠にて放送中！またU-NEXT、アニメ放題、dアニメストアにて先行配信中。その他プラットフォームでも4月17日（金）より順次配信中。

『黒猫と魔女の教室』は、「マガジンポケット（講談社）」にて、2022年3月16日より連載中。「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴは魔法が使えない。憧れの魔法学校合格のためには師匠が必要だが、金もコネもない。そんな時、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫がスピカの前に現れた!!魔術を学びたいスピカと呪いを解きたい黒猫の思惑は完全一致。秘密の師弟関係が結ばれた！呪いを解く鍵は「×××」にキス!?ポンコツ魔女×黒猫先生の魔法学園ファンタジー。現在、14巻まで発売されており、連載当初からアニメ化を望む声が多かった作品。

5月5日の誕生日当日に開催された毎年恒例のバースデーライブ「中川翔子 20th Anniversary Birthday Live」にて、第2クールのEDテーマとして発表された「Twilight Magic」はライブ内で初披露され、会場は大きな盛り上がりを見せた。「Twilight Magic」は、TeddyLoid作詞作曲編曲となっており、アニメと中川翔子の世界観がMIXされた、キュートでマジカルなエレクトロポップサウンドに仕上がっている。今後の楽曲情報やPVに乞うご期待。

2002年に芸能界デビューし、「しょこたん」の愛称で親しまれる中川翔子は、歌手・タレント・声優・女優・イラストレーターとして多方面で活躍中。Xのフォロワー数は約90万人を誇り、YouTubeチャンネル登録者数は約95万人。発信力・影響力ともにトップクラスを誇る存在として、世代を超えて多くのファンを魅了し続けている。猫好きとしても知られ、10年以上にわたり動物愛護団体やボランティアと連携し、猫の保護活動や里親探しを継続中。

＜中川翔子コメント＞

猫！星座！魔法！大好きがぎゅっと詰まった、夢いっぱいの作品に関わらせていただけてとても嬉しいです。

歌手活動20周年という節目に「Twilight Magic」を歌えるありがたさも噛みしめながら、大切に歌いました。

キラキラとした世界観にぴったりな、これまでにない新しくてかわいい楽曲になっています。聴いてくださる皆さんの心にも魔法がかかりますように。

そして作中の“猫のおしりにキスをする”シーン、実は我が家でも代々やってきたことで！もしかして呪いを解く儀式だったのかも…？と、勝手にご縁を感じてしまいました。

ぜひアニメと一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです！

●作品情報

『寄宿学校のジュリエット』

放送中

CBC/TBS系28局ネット「アガルアニメ」枠 4月12日（日）より毎週日曜23時30分〜

AT-X 4月14日（火）より毎週火曜20時00分〜

（リピート放送：毎週木曜8時00分〜／毎週月曜14時00分〜）

BS12 4月16日（木）より毎週木曜26時00分〜

※放送日時は編成の都合により変更する場合がございます。

配信情報

2026年4月13日(月)よる0：00〜U-NEXT, アニメ放題, ｄアニメストアにて先行配信中

その他プロットフォームで2026年4月17日(金)よる0：00〜より順次配信開始

＜『黒猫と魔女の教室』あらすじ＞

「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴは魔法が使えない。憧れの魔法学校合格のためには師匠が必要だが、金もコネもない。そんな時、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫がスピカの前に現れた!!魔術を学びたいスピカと呪いを解きたい黒猫の思惑は完全一致。秘密の師弟関係が結ばれた！！呪いを解く鍵は「×××」にキス!?

【スタッフ】

原作：金田陽介（講談社「マガジンポケット」連載）

監督：龍輪直征

シリーズ構成：後藤みどり

キャラクターデザイン：小野田貴之

クリーチャーデザイン：新妻大輔

美術監督：Scott MacDonald

色彩設計：相原彩子

3DCG：ライデンフィルム

撮影監督：室塚勇伎

編集：エディッツ

音響監督：田中亮

音響効果：風間結花

音響制作：ソニルード

音楽 ：R・O・N

アニメーション制作：ライデンフィルム

【キャスト】

スピカ・ヴァルゴ役：本渡楓

クロード・シリウス役：島粼信長

アリア・アクエリアス役：和泉風花

メロウ・パイシーズ役：鈴木みのり

ユゥ・アリーズ役：橘杏咲

イオ・トーラス役：白石晴香

カストル・ジェミニ役： 上村祐翔

ポルックス・ジェミニ役：長谷川玲奈

タルフ・キャンサー役：石毛翔弥

レオ・レグルス役：ファイルーズあい

アストレア・ライブラ役：大野智敬

ハナ・サソリジョウ役：渡谷美帆

キロン・サジタリアス・アラディア役：浦和希

カペラ・カプリコーン役：櫻井みゆき

原作情報

『黒猫と魔女の教室』（講談社「マガジンポケット」連載）

著者：金田陽介

単行本：1~14巻まで好評発売中。

●イベント情報

マチアソビvol.30 TVアニメ『黒猫と魔女の教室』スペシャルステージ

2026年5月17日（日）17時00分-18時00分

ステージ名：TVアニメ『黒猫と魔女の教室』スペシャルステージ

場所：アミコドームステージ

出演：和泉風花（アリア・アクエリアス役）、橘杏咲（ユゥ・アリーズ役）、スピラ・スピカ（エンディングアーティスト）

2026年5月16日(土)・17日(日)に開催される、マチアソビvol.30にてTVアニメ『黒猫と魔女の教室』スペシャルステージの実施が決定致しました。アリア・アクエリアス役和泉風花さん、ユゥ・アリーズ役橘杏咲さんをお招きしたスペシャルステージ！作品に関する話は勿論、スピラ・スピカによる「ちゅーんあっぷ☆」の歌唱もあり！ぜひお越しください。

●ラジオ情報

番組名：黒猫と魔女の教室 学園魔法通信（スクールマジック・ラジオ）

パーソナリティ ：本渡楓(スピカ・ヴァルゴ) 、島粼信長(クロード・シリウス)

詳細：https://www.onsen.ag/program/witch-radio

(お便りはこちらへ)

©金田陽介・講談社／「黒猫と魔女の教室」製作委員会

関連リンク

『黒猫と魔女の教室』公式サイト

https://witch-classroom.com/