広島vs神戸 スタメン発表
[5.6 J1百年構想リーグ WEST第15節](Eピース)
※15:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 3 山崎大地
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 11 加藤陸次樹
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 35 中島洋太朗
MF 39 中村草太
FW 17 木下康介
控え
GK 99 大内一生
DF 16 志知孝明
MF 18 菅大輝
MF 25 茶島雄介
MF 40 小原基樹
MF 45 小林志紋
FW 9 ジャーメイン良
FW 10 鈴木章斗
FW 41 前田直輝
監督
バルトシュ・ガウル
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 71 権田修一
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 7 井手口陽介
MF 19 満田誠
MF 25 鍬先祐弥
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 13 佐々木大樹
控え
GK 1 前川黛也
DF 15 ジエゴ
DF 16 カエターノ
DF 23 広瀬陸斗
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 5 郷家友太
MF 28 濱崎健斗
MF 44 日高光揮
FW 29 小松蓮
監督
ミヒャエル・スキッベ
※15:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 3 山崎大地
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 11 加藤陸次樹
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 35 中島洋太朗
MF 39 中村草太
FW 17 木下康介
控え
GK 99 大内一生
DF 16 志知孝明
MF 18 菅大輝
MF 25 茶島雄介
MF 45 小林志紋
FW 9 ジャーメイン良
FW 10 鈴木章斗
FW 41 前田直輝
監督
バルトシュ・ガウル
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 71 権田修一
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 24 酒井高徳
DF 41 永戸勝也
MF 7 井手口陽介
MF 19 満田誠
MF 25 鍬先祐弥
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 13 佐々木大樹
控え
GK 1 前川黛也
DF 15 ジエゴ
DF 16 カエターノ
DF 23 広瀬陸斗
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 5 郷家友太
MF 28 濱崎健斗
MF 44 日高光揮
FW 29 小松蓮
監督
ミヒャエル・スキッベ