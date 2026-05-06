鹿島vs水戸 スタメン発表
[5.6 J1百年構想リーグ EAST第15節](メルスタ)
※16:00開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 2 安西幸輝
DF 3 キム・テヒョン
DF 25 小池龍太
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 14 樋口雄太
MF 24 林晴己
MF 77 チャヴリッチ
FW 9 レオ・セアラ
FW 11 田川亨介
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 7 小川諒也
DF 22 濃野公人
DF 23 津久井佳祐
MF 20 舩橋佑
MF 27 松村優太
MF 71 荒木遼太郎
FW 19 師岡柊生
FW 40 鈴木優磨
監督
鬼木達
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 4 牛澤健
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
DF 25 真瀬拓海
MF 3 大崎航詩
MF 14 新井瑞希
MF 19 仙波大志
MF 70 マテウス・レイリア
FW 9 根本凌
FW 10 渡邉新太
控え
GK 21 松原修平
DF 6 飯田貴敬
DF 89 佐々木輝大
MF 11 鳥海芳樹
MF 33 安藤晃希
MF 39 山本隼大
MF 82 川上航立
FW 20 パトリッキ
FW 29 多田圭佑
監督
樹森大介
※16:00開始
主審:飯田淳平
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 2 安西幸輝
DF 3 キム・テヒョン
DF 25 小池龍太
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 14 樋口雄太
MF 24 林晴己
MF 77 チャヴリッチ
FW 9 レオ・セアラ
FW 11 田川亨介
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 7 小川諒也
DF 22 濃野公人
DF 23 津久井佳祐
MF 27 松村優太
MF 71 荒木遼太郎
FW 19 師岡柊生
FW 40 鈴木優磨
監督
鬼木達
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 4 牛澤健
DF 7 大森渚生
DF 17 板倉健太
DF 25 真瀬拓海
MF 3 大崎航詩
MF 14 新井瑞希
MF 19 仙波大志
MF 70 マテウス・レイリア
FW 9 根本凌
FW 10 渡邉新太
控え
GK 21 松原修平
DF 6 飯田貴敬
DF 89 佐々木輝大
MF 11 鳥海芳樹
MF 33 安藤晃希
MF 39 山本隼大
MF 82 川上航立
FW 20 パトリッキ
FW 29 多田圭佑
監督
樹森大介