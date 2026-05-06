[5.6 J1百年構想リーグ EAST第15節](メルスタ)

※16:00開始

主審:飯田淳平

<出場メンバー>

[鹿島アントラーズ]

先発

GK 1 早川友基

DF 2 安西幸輝

DF 3 キム・テヒョン

DF 25 小池龍太

DF 55 植田直通

MF 6 三竿健斗

MF 14 樋口雄太

MF 24 林晴己

MF 77 チャヴリッチ

FW 9 レオ・セアラ

FW 11 田川亨介

控え

GK 29 梶川裕嗣

DF 7 小川諒也

DF 22 濃野公人

DF 23 津久井佳祐

MF 20 舩橋佑

MF 27 松村優太

MF 71 荒木遼太郎

FW 19 師岡柊生

FW 40 鈴木優磨

監督

鬼木達

[水戸ホーリーホック]

先発

GK 34 西川幸之介

DF 4 牛澤健

DF 7 大森渚生

DF 17 板倉健太

DF 25 真瀬拓海

MF 3 大崎航詩

MF 14 新井瑞希

MF 19 仙波大志

MF 70 マテウス・レイリア

FW 9 根本凌

FW 10 渡邉新太

控え

GK 21 松原修平

DF 6 飯田貴敬

DF 89 佐々木輝大

MF 11 鳥海芳樹

MF 33 安藤晃希

MF 39 山本隼大

MF 82 川上航立

FW 20 パトリッキ

FW 29 多田圭佑

監督

樹森大介