1児の母・木村文乃、子供が「ほぼ食べて帰ってきた」好物たっぷり弁当披露「子供が好きそうなものだらけ」「彩り豊かで綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/05/06】女優の木村文乃が5月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供のための彩り豊かな弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳ママ女優「フルーツついててテンション上がる」子どもの好物詰まった弁当
木村は「チビうさ弁当」と題し、弁当の写真を投稿。ウインナーの載った塩焼きそば、焼きサケ、キャベツときゅうりの浅漬け、ブロッコリー、トマトと枝豆、ぶどうが美しく詰められた弁当箱を披露した。
木村は更に「今日は久々のお弁当だったので◆が好きなものを沢山詰め込みすぎて 多いだろうなぁと持たせたお弁当 ほぼ食べて帰ってきた」（※◆は正式にはウサギの絵文字）とつづり、量が多めの弁当もたくさん食べてくれたことを報告。「連休も折り返し！ あと少し一緒に頑張ろうねーーー」と、連休中にも頑張る親たちに向けたエールで投稿を締めくくっている。
この投稿にファンからは「子供が好きそうなものだらけ」「好物たっぷりって最高」「彩り豊かで綺麗なお弁当」「すごく美味しそう」「フルーツついててテンション上がる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳ママ女優「フルーツついててテンション上がる」子どもの好物詰まった弁当
◆木村文乃、子供の好物たっぷり弁当披露
木村は「チビうさ弁当」と題し、弁当の写真を投稿。ウインナーの載った塩焼きそば、焼きサケ、キャベツときゅうりの浅漬け、ブロッコリー、トマトと枝豆、ぶどうが美しく詰められた弁当箱を披露した。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿にファンからは「子供が好きそうなものだらけ」「好物たっぷりって最高」「彩り豊かで綺麗なお弁当」「すごく美味しそう」「フルーツついててテンション上がる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】