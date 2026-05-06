プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が２年ぶりに「世界最強」に返り咲いた。ボクシング界で最も権威がある米専門誌「ザ・リング」が４日（日本時間５日）、最新の「パウンド・フォー・パウンド」（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）を発表。前回２位だった尚弥が、世界ヘビー級３団体統一王者オレクサンドル・ウシク（３９）＝ウクライナ＝を上回り１位となった。

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尚弥は２日、東京ドームで元世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝の挑戦を受け３―０の判定で勝利。７度目の４団体統一王座防衛に成功した。激闘の余韻も残る中で届いた吉報に、自身のＳＮＳで「リング誌ＰＦＰ１位へ返り咲きました！！ この試合を評価していただいて得た返り咲きはとても価値あるものです。ありがとうございました！！」とのメッセージを投稿した。

リング誌は５日未明の時点で選考過程を公開していないが、ＰＦＰ６位だった中谷との無敗対決の試合内容が評価された形だ。敗れた中谷も最新ランクで順位を１つ下げただけで７位となり、トップ１０にとどまった。

マイク・タイソンら伝説的王者たちが名を連ね、１９８９年からある最強ランキングで、尚弥の１位は３度目となる。２２年６月、ノニト・ドネア（フィリピン）に２回ＴＫＯ勝ちした直後に日本人として初めて１位の座を獲得。２４年５月、東京ドームでルイス・ネリ（メキシコ）を６回ＴＫＯで下し、１位に返り咲いた。その後は一時、３位まで後退したが、昨年１２月に１位だったテレンス・クロフォード（米国）の引退を受けて２位に浮上していた。３度目のＰＦＰ１位は、４度のウシクに次ぎ、歴代２位タイとなる。

ＰＦＰ２位のウシクは、２３日にエジプト・ギザのピラミッド前特設会場で元キック世界王者リコ・バーホーベン（３７）＝オランダ＝と対戦予定。ただバーホーベンはボクシング１勝（１ＫＯ）の実績しかなく、この試合の評価でウシクがＰＦＰ１位を奪還する可能性は低い。一方で尚弥は、来年１月頃にＰＦＰ４位のジェシー“バム”ロドリゲス（２６）＝米国、帝拳＝との対戦計画が浮上している。バム戦が実現すれば、モンスターの“長期政権”への足掛かりとなりそうだ。（勝田 成紀）

【軽量級で１位は２人 尚弥とロマゴンだけ】

◆パウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ） 全階級を通じて最も優れた選手を選定するランキング。１９５０年代初期にリング誌の初代編集長ナット・フライシャー氏が中量級の名王者シュガー・レイ・ロビンソン（米国）をたたえた言葉から誕生。同誌独自で８９年からトップ１０ランキングを発表しており、現在は同誌編集長や各国ジャーナリストで構成される選定委員が議論しランキングを作成。トップ１０の選定が始まった８９年から１位に軽量級が選ばれたのはローマン・ゴンサレス（ニカラグア）と尚弥の２人だけで、それ以外は中量級以上が占めている。日本人ではこれまで、山中慎介、内山高志、井上尚弥、井岡一翔、中谷潤人、寺地拳四朗がトップ１０入りしている。